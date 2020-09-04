Президентська гонка в США виходить на фінальну пряму. До офіційного дня голосування залишилося рівно два місяці, і шанси у президента Трампа продовжити своє перебування в Білому домі ще на один термін виглядають дуже примарними.

Буквально все национальные опросы показывают внушительное преимущество Байдена. Но международные букмекерские конторы, в начале августа видевшие в кандидате от Демократической партии безусловного лидера, теперь дают почти одинаковые коэффициенты на победу Трампа и Байдена. Интересно, почему?

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Лето, которое изменило все и ничего

Удивительный феномен нынешней президентской кампании в устойчивости показателей главных оппонентов. Весьма типичный опрос IBD/TIPP в начале сентября дает практически такие же результаты, как и в начале августа и в начале июля: среди зарегистрированных избирателей Джо Байден лидирует 49% против 41% у Дональда Трампа, в июле было 48%-40%. Будто и не случилось массовых протестов движения BLM, скачка заболеваемости Covid-19 до шести миллионов американцев и, в конце концов, номинационных съездов, оформивших официальное выдвижение кандидатов. Обычно после крупных предвыборных акций, не говоря уже о кризисных событиях, общественное мнение как-то откликается, но не в этот раз.

Наверное, на отсутствии заметных спадов и подъемов поддержки сказались и ограничения, которые наложила на избирательную кампанию эпидемия коронавируса. В другое время по Штатам бы уже колесили кандидаты и группы агитаторов, собирая толпы митингующих. Но нынче пришлось даже съезды проводить в Zoom, к большому разочарованию, в первую очередь, Трампа, большого мастера "качнуть" живую аудиторию. После того, как в июне в Талсе, штат Оклахома, президенту пришлось выступать перед полупустыми трибунами, он был чрезвычайно расстроен, осознав, что в эту кампанию будет лишен своего естественного преимущества.

Но главное объяснение в непоколебимости рейтингов все же заключается в том, что избирателей обоих кандидатов разделяет настолько глубокая ценностная пропасть, что в их глазах просто невозможно уронить своего или поднять чужого. Дональд Трамп поучаствовал в таком количестве скандалов, малая часть которых потопила бы любого президента, но не его. После всего, что случилось с ним и из-за него, Трамп еще может вырвать победу, и основание для этого имеется: активные и бесконечно преданные избиратели. Никогда в американской истории не было такого жесткого разделения по партийным линиям. Согласно тому же опросу IBD/TIPP 93% демократов выступают за Байдена, 89% республиканцев – за Трампа.

Однако устойчивость поддержки имеет для действующего президента и неприятную сторону: ее нынешний уровень не позволяет надеяться на выигрыш как на естественный результат, а не очередное чудо. Безусловных сторонников для этого мало, нужно прибавлять и за счет колеблющихся, но где их взять?

Трампу не хватает

С большим интересом в штабах конкурентов сейчас изучают данные Дорнсайфского Центра политического будущего при Южно-Калифорнийском университете. Тут регулярно мониторят общественное мнение большой базы избирателей, о чьих предпочтениях на выборах в 2016 году известно. Новый замер показал, что 9% избирателей, поддержавших тогда Трампа, не намерены делать это на нынешних выборах. 4% голосовавших за Хиллари Клинтон теперь готовы отдать голоса ее тогдашнему сопернику. Пять процентов разницы играют существенную роль, если вспомнить, что в нескольких решающих штатах Трамп сумел победить с разрывом, близким к одному проценту, и меньше.

А среди избирателей, по разным причинам не принимавших участие в тех выборах, в том числе и в силу возраста, Байден уверенно ведет, у него в этой группе 52% сторонников против 34% у Трампа. Президенту пока явно недостает голосов.

В прошлый раз источником успеха республиканца стали голоса белых избирателей из провинции и городских предместий. Глубинка по-прежнему твердо за Трампа, но среди тамошних женщин его поддержка упала на 10%. Мужчины, имеющие за спиной лишь школьное образование, в значительном большинстве за нынешнего президента, но четыре года назад, когда он был дерзким антисистемным кандидатом, преимущество над Клинтон среди них было в 40%, сейчас над Байденом – 25%. Среди белых мужчин, окончивших колледж, 54% сейчас выступают за Байдена, 41% за Трампа, а в 2016 году республиканец и демократка котировались в этой группе поровну.

Ну, и те самые предместья, о которые сломалась кампания Хиллари Клинтон: четыре года назад Дональда Трампа тут поддержало на 5% больше избирателей. Сейчас в этой группе у Джо Байдена преимущество в 13%. Промежуточные выборы в конгресс в 2018 году подтвердили укрепление здесь позиций демократов.

Как ни крути, ситуация у республиканца хуже, чем была четыре года назад, но проблема не в этом. В 2016 году Трамп нашел свою игру и перед самым финишем обошел соперницу. В этот раз совершенно неясно, на чем сыграть, чтобы "сделать" Джо. Времени для того, чтобы переломить расклад в свою пользу, очень мало.

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Надежда на "закон и порядок"

Пока в штабе Трампа не придумали ничего лучше, чем упирать на приверженность своего кандидата строгому порядку и законности. В условиях продолжающихся протестов Black Lives Matter против полицейского произвола, по ходу которых то тут, то там вспыхивает насилие и раздаются выстрелы, президент выступает строгим блюстителем спокойствия, противопоставляя себя Байдену, который якобы является пешкой в руках левых радикалов, которые и провоцируют насилие. Эдакая стратегия двойного действия, укрепляющая своего и бьющая по чужому.

Есть тут резон и в борьбе за конкретные голоса, в первую очередь за те же предместья, жители которых, состоятельные люди, обросшие дорогой недвижимостью, не имеют никаких причин снисходительно относиться к погромам.

В то же время очень сложно выдать Трампа в качестве защитника закона, слишком уж ярко его деятельность по жизни, не только на президентском посту, показывает обратное. Да и сверхумеренный Байден, известный Америке последние пятьдесят лет, никак не смахивает на революционера. Бывший вице-президент идет от обратного и показывает, что Трамп это и есть хаос и ненависть, и недостатка в примерах у него нет.

Самая убойная антитрамповская "фишка" Байдена – это провальная политика федеральных властей во время эпидемии коронавируса.

Опросы показывают, что бушующая в стране зараза волнует американцев куда больше, чем антирасовые протесты, и тут Белому дому похвастаться нечем, кроме обещаний, что вот-вот появится чудодейственная вакцина и все вернется на круги своя. Во-первых, не вот-вот, во-вторых, для двух сотен тысяч американцев, умерших от болезни, уже ничего не вернется.

Ну, а вдруг?

И все-таки, вопреки результатам опросов и выводам политических аналитиков, неблагоприятным для главы Белого дома, многие продолжают не то чтобы верить, а подозревать, что Трампу все равно удастся каким-то образом выкрутиться. По данным IBD/TIPP, на вопрос, кто в итоге победит, только 42% отвечают, что Байден, 41% считают, что все-таки Трамп, хотя в личных предпочтениях поддержка Байдена значительно выше. А когда звучит вопрос, за кого будут голосовать ближайшие соседи, и вовсе оказывается, что 41% считает, что за Трампа, и только 40% за Байдена. Так что не удивительно, когда ставки в букмекерских конторах на обоих кандидатов почти одинаковые.

Кроме того, есть серьезные опасения, что результаты выборов просто не будут признаны нынешним Белым домом, который уже сейчас пытается посеять сомнения в честность процедуры. Во время посещения Северной Каролины и Пенсильвании Дональд Трамп, защитник порядка и законности, призвал своих сторонников попробовать проголосовать на выборах дважды, чтобы таким образом протестировать честность избирательных механизмов. Проблема только в том, что это уголовно наказуемое правонарушение в упомянутых штатах.

Резкой критике сторонники президента подвергают процедуру голосования по почте. Этому есть несколько причин. Среди демократов более опасливое отношение к возможности заразиться коронавирусом, и многие предпочтут проголосовать по почте, избегая являться на переполненные участки. Кроме того, голосование по почте начинается раньше, кое-где еще в сентябре, и потому отражает ситуацию в кампании, которая сложилась на этот момент. Так, в 2016 году "почтовые" голоса давали заметное преимущество Клинтон, отражая ее убедительное лидерство еще за пару недель до дня выборов, но живое голосование на участках перевернуло ситуацию.

В одном из аналитических центров демократов даже смоделировали вариант, при котором 3 ноября может быть объявлено, причем безо всякой подтасовки, о победе Трампа, при том, что через четыре дня, когда завершится подсчет бюллетеней, пришедших по почте, окажется, что убедительно выиграл Байден. Это может произойти в случае, если в день голосования будет подсчитано всего 15% "почтовых" голосов, а остальные, решающие 75% – позже. Верный повод для оспаривания честности выборов и призывам к разоблачению демократов, укравших победу лучшего президента Америки после Авраама Линкольна (самохарактеристика Дональда Трампа).

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В любом случае, чем ближе к развязке этой президентской кампании, тем выше тревога. Давно Соединенные Штаты не были в таком раздрае. И не факт, что эти выборы его устранят, а не усугубят.