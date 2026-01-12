Вплив росте: хто з адміністрації Трампа має амбіції стати наступним президентом

Політика Дональда Трампа не відповідає очікуванням значної частини американців. В оточенні Дональда Трампа, є ті, хто міг би, ймовірно, краще справлятися з президентськими обов'язками.

Політологиня-американістка Олександра Філіпенко розповіла 24 Каналу, що Марко Рубіо може мати амбіції стати наступним президентом. Однак зараз він всіма методами наголошує на відданості теперішньому американському очільнику.

Якою політичною фігурою є Марко Рубіо?

Олександра Філіпенко підкреслила, що до того, як стати держсекретарем США Марко Рубіо висловлював гостру критику щодо вторгнення Росії на територію України. Однак після того, як він став частиною адміністрації Дональда Трампа подібні висловлювання припинилися. Сам Рубіо підкреслював, що зараз він проводить політику лідера США.

У переговорному процесі між Україною та Росією його давно не було. Це якраз може бути пов'язано із позицією щодо Кремля. Однак у питанні Латинської Америки, зокрема Венесуели, Рубіо зараз бере активну участь.

У нього є значна перевага. Він іспаномовний американець. Його батьки вихідці з Куби. Тому іспаномовні американці, які історично голосують за демократів, навпаки можуть віддати свій голос за Рубіо. Я думаю, що він тихо почне досліджувати це питання,

– припустила політологиня-американістка.

У Рубіо, ймовірно, зростають шанси на майбутніх президентських виборах, адже він представник класичної Республіканської партії, на відміну від Трампа.

Саме тому, за словами Філіпенко, республіканці дивляться на Марко Рубіо із великою надією, бо розуміють, що віцепрезидент Джей Ді Венс є абсолютним продовження Дональда Трампа. Це зменшує його шанси стати новим президентом США.

Яку політику зараз веде Рубіо?