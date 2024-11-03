Медведєв виступив з нападками на Гарріс і пригрозив Трампу розстрілом

Дмитро Медведєв знову виступив зі своєю "аналітикою". Цього разу він проїхався по кандидатах у президенти США та закликав продовжувати війну з "нацизмом" в Україні, незалежно від результатів виборів.

Колишній президент Росії назвав США "Заморським Піндостаном". На його думку, Росії не слід очікувати чогось хорошого від тамтешніх виборів президента. Таку "аналітику" російський політик висловив у своєму телеграм-каналі, передає 24 Канал.

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Що Медведєв знов наговорив

Медведєв заявив, що для Росії не буде різниці, який кандидат переможе, адже обидві партії бажають їй поразки.

Камалу Гарріс він обізвав дурною, недосвідченою та керованою. У разі її перемоги у США будуть керувати міністри та сім’я Обами.

Що б не казав Дональд Трамп, на думку Медведєва, він не зупинить війну в Україні, адже повинен слідувати "системним правилам". А якщо він справді спробує домовитися з Путіним, то його застрелять як Кеннеді.

Різниця між Гарріс і Трампом буде лише у тому скільки на "розпил" грошей вони віддадуть на "чужу далеку війну".



Допис Медведєва у Телеграмі / Фото з соцмереж

Звісно, не обійшлося й без закидів про нацизм в Україні. В кращих традиціях російської пропаганди він закликав продовжувати "громити київський нацистський режим". Так російські терористи, мовляв, будуть вітати кандидатів у день виборів.