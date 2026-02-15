Наближений до Кремля: як Орбан повʼязаний з брудними нафтовими схемами 

В Угорщині триває виборча кампанія до парламенту, у якій ведуть боротьбу головні опоненти – чинний прем'єр Віктор Орбан, що очолює партію "Фідес", та голова партія "Тиса" Петер Мадяр. Орбан неодноразово висловлював свою негативну позицію щодо України, але й Мадяр також проти прискореного її вступу до ЄС.

Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів 24 Каналу, про те, які принципові відмінності між прем'єром Угорщини та його опонентом на виборах. Нагадаємо, що Петер Мадяр звинуватив Віктора Орбана у веденні брудної кампанії проти нього, адже команда прем'єра шантажує його інтимними відеозаписами.

Завдяки чому Орбан має тісний зв'язок з Росією?

"Орбан та Мадяр – кардинально протилежні політики. Звісно, є питання і до Петера Мадяра. Я не хочу зараз це озвучувати, зроблю після виборів, щоби Орбан і його прибічники не говорили про втручання у вибори", – наголосив Томпа.

Проте Петр Мадяр, на його думку, налаштований європейськоцентрично на противагу Орбану, який виступає не тільки проти України, а й фактично всього цивілізованого демократичного світу.

До слова. Віктор Орбан звинуватив ЄС та Україну у підтримці його головного опонента на виборах Петера Мадяра. Угорський прем'єр вважає це "відкритим оголошенням війни" його країні. За словами Орбана, Брюссель та Київ збираються усунути угорський уряд будь-якими способами і хочуть приходу до влади партії "Тиса", адже тоді "більше не буде вето, не буде спротиву" щодо ініціатив ЄС.

"Не забуваймо, про те, що Орбан є маріонеткою Кремля, і всі його апелювання щодо того, що нібито Угорщина не може жити без російського газу і нафти, нічого не варті. Це він не може без цього жити, тому що пов'язаний з багатьма корупційними схемами", – підкреслив голова угорської громади Києва та Київської області.

Тому, за його словами, варто дочекатися результатів парламентських виборів, які мають відбутися 12 квітня. Хоча й Орбан, імовірно, намагатиметься максимально нейтралізувати Петера Мадяра.

Томпа нагадав, що приблизно 25% активів великої угорської нафтогазової компанії MOL належать державі, а решта – олігархам, наближеним до Орбана.

Окрім цього, MOL має потужного акціонера, наближеного до Росії. Тому компанія примхливо виконує всі забаганки Кремля. Ба більше, у MOL є декілька концесійних свердловин у Ханти-Мансійську Тюменської області Росії,

– зауважив Тібор Томпа.

Тому на сьогодні Орбан і вся його влада, як відзначив голова угорської громади Києва та Київської області, пов'язана з Кремлем.

Які заяви щодо України робив Петер Мадяр?