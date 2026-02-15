Наближений до Кремля: як Орбан повʼязаний з брудними нафтовими схемами
- Віктор Орбан має тісні зв'язки з Росією через корупційні нафтові схеми та олігархів.
- Водночас Петер Мадяр налаштований європейськоцентрично на противагу Орбану.
В Угорщині триває виборча кампанія до парламенту, у якій ведуть боротьбу головні опоненти – чинний прем'єр Віктор Орбан, що очолює партію "Фідес", та голова партія "Тиса" Петер Мадяр. Орбан неодноразово висловлював свою негативну позицію щодо України, але й Мадяр також проти прискореного її вступу до ЄС.
Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів 24 Каналу, про те, які принципові відмінності між прем'єром Угорщини та його опонентом на виборах. Нагадаємо, що Петер Мадяр звинуватив Віктора Орбана у веденні брудної кампанії проти нього, адже команда прем'єра шантажує його інтимними відеозаписами.
Завдяки чому Орбан має тісний зв'язок з Росією?
"Орбан та Мадяр – кардинально протилежні політики. Звісно, є питання і до Петера Мадяра. Я не хочу зараз це озвучувати, зроблю після виборів, щоби Орбан і його прибічники не говорили про втручання у вибори", – наголосив Томпа.
Проте Петр Мадяр, на його думку, налаштований європейськоцентрично на противагу Орбану, який виступає не тільки проти України, а й фактично всього цивілізованого демократичного світу.
До слова. Віктор Орбан звинуватив ЄС та Україну у підтримці його головного опонента на виборах Петера Мадяра. Угорський прем'єр вважає це "відкритим оголошенням війни" його країні. За словами Орбана, Брюссель та Київ збираються усунути угорський уряд будь-якими способами і хочуть приходу до влади партії "Тиса", адже тоді "більше не буде вето, не буде спротиву" щодо ініціатив ЄС.
"Не забуваймо, про те, що Орбан є маріонеткою Кремля, і всі його апелювання щодо того, що нібито Угорщина не може жити без російського газу і нафти, нічого не варті. Це він не може без цього жити, тому що пов'язаний з багатьма корупційними схемами", – підкреслив голова угорської громади Києва та Київської області.
Тому, за його словами, варто дочекатися результатів парламентських виборів, які мають відбутися 12 квітня. Хоча й Орбан, імовірно, намагатиметься максимально нейтралізувати Петера Мадяра.
Томпа нагадав, що приблизно 25% активів великої угорської нафтогазової компанії MOL належать державі, а решта – олігархам, наближеним до Орбана.
Окрім цього, MOL має потужного акціонера, наближеного до Росії. Тому компанія примхливо виконує всі забаганки Кремля. Ба більше, у MOL є декілька концесійних свердловин у Ханти-Мансійську Тюменської області Росії,
– зауважив Тібор Томпа.
Тому на сьогодні Орбан і вся його влада, як відзначив голова угорської громади Києва та Київської області, пов'язана з Кремлем.
Які заяви щодо України робив Петер Мадяр?
Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр у 2025 році заявляв, що його партія не підтримує прискорений вступ України до Євросоюзу. Він зазначив, що Угорщина спільно з європейськими союзниками має відповідально керувати "нашим спільним домом – Європою". Це, за його словами, означає, що його партія виступає проти прискореного вступу України до ЄС та нового бюджету ЄС.
Крім того, опозиційний угорський політик наголосив, що Угорщина має докладати зусиль, щоб зупинити війну в Україні, а не лише "писати пости й лякати ескалацією". Водночас він вважає допустимими контакти з Росією тільки, якщо вони можуть посприяти досягненню миру.
Раніше, у 2024 році, Мадяр, бувши опозиційним політиком, наголошував, що поділяє позицію угорського уряду не надсилати війська чи зброю в Україну з Угорщини. Він тоді додав, що відомо, про те, яка "чутлива ситуація в Угорщині у цій війні". Водночас Мадяр підтримав право України на самозахист і назвав Володимира Путіна "агресором".