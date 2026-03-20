Експерекладачка Путіна координує місію ОБСЄ на угорських виборах: правозахисники б'ють на сполох

Правозахисні організації Угорщини висловили занепокоєння через призначення колишньої перекладачки Володимира Путіна – Дар'ї Боярської – на ключову роль у міжнародній місії зі спостереження за виборами. Активісти побоюються можливого російського впливу на голосування.

Йдеться про парламентські вибори, які відбудуться наступного місяця та можуть завершити 16-річне правління прем'єра Віктора Орбана. Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

Що відомо про призначення Боярської спостерігати за виборами в Угорщині?

Журналісти зазначають, що Боярська багато років працювала в МЗС Росії та брала участь у переговорах найвищого рівня, зокрема між Путіним і Дональдом Трампом.

Нині вона є старшою радницею Парламентської асамблеї ОБСЄ у Відні та координує місію спостерігачів в Угорщині. На тлі тісних зв'язків Орбана з Москвою та його критики України і Володимира Зеленського, правозахисники остерігаються ділитися чутливою інформацією з людиною, яка має зв'язки з Кремлем.

Представники громадянського суспільства отримали запрошення на закриту зустріч у Будапешті, де мають обговорити ризики політичного тиску та можливі маніпуляції під час виборів. Водночас співголова Угорського Гельсінського Комітету Марта Пардаві закликала усунути Боярську від участі в місії, наголосивши, що навіть ризик витоку конфіденційних даних може стримати активістів від відвертих свідчень.

У Парламентській асамблеї ОБСЄ ці звинувачення відкидають. Генсек організації Роберто Монтелла заявив, що особисто обрав Боярську і повністю їй довіряє. За його словами, перевірка у 2023 році не підтвердила жодних підозр, а сама посадовиця запевнила, що дотримується правил і не отримує вказівок від російської влади.

Водночас експерти з безпеки наголошують, що міжнародні організації часто стають цілями для розвідок. Аналітик Андрій Солдатов зазначає, що доступ до чутливої інформації робить такі структури привабливими для проникнення. Додаткові питання викликає й те, що раніше Польща забороняла Боярській в'їзд, вважаючи її потенційною загрозою для безпеки.

Коли мають відбутися вибори в Угорщині?