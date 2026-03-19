Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела та власну кореспондентку.

Що сталося на саміті ЄС?

Засідання розпочали з 1,5-годинної дискусії, аби розв'язати ситуацію, яка виникла через блокування Угорщиною останніх кроків щодо офіційного затвердження поправки до регламенту про багаторічний фінансовий план.

За даними видання, це необхідно для надання позики в 90 мільярдів євро для України, про яку всі домовилися в грудні 2025 року. Тож Антоніу Кошта назвав таку поведінку угорської сторони стосовно Києва неприйнятною.

За його словами, такі дії суперечать принципам договорів, лояльної співпраці та дій у дусі доброї волі. Водночас президент Європейської ради нагадав про ситуацію з нафтопроводом "Дружба", пошкодженого після атаки Росії.

Антоніу Кошта заявив, що Україна підтвердила готовність виконувати зобов’язання перед ЄС, і що Володимир Зеленський пообіцяв забезпечити стабільне постачання енергоносіїв та надалі рухатися у напрямку співпраці.

У цьому контексті він розкритикував нещодавню риторику українського президента у бік Угорщини. На його думку, деякі його заяви були недоречними за тоном і жодним чином не сприяли врегулюванню ситуації.

Імовірно, йдеться про його заяву про те, що угорському прем'єру "варто подумати двічі", перш ніж ухвалювати рішення щодо блокування кредиту для України, інакше його номер "нададуть ЗСУ", які його "переконають".

Пізніше заступник головної речниці Європейської комісії Олоф Гілл у відповідь на це заявляв, що Володимир Зеленський не повинен вдаватися до погроз у бік держав-членів ЄС, оскільки така лексика "є неприйнятною".

Яка ситуація із "Дружбою" зараз?