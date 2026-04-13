Більш гуманна Угорщина та відставка Орбана: Мадяр зробив перші заяви після перемоги на виборах

Лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр після перемоги виступив перед угорцями в Будапешті. Він заявив, що збудує "більш гуманну країну".

Лідер "Тиси" наголосив, що невдовзі відвідає Польщу для зміцнення політичних відносин. Про це Петер Мадяр заявив під час мітингу.

Що відомо про заяву Мадяра?

Очільник партії "Тиса" в ніч на 13 квітня виступив перед тисячами прихильників в Будапешті після перемоги на виборах.

"Тиса" та Угорщина виграли вибори з величезним відривом. Ми будемо мати дві третини у парламенті, і це дозволить нам провести легке перетворення країни,

– зазначив Мадяр.

Петер Мадяр наголосив, що Віктор Орбан має піти у відставку, тому що Угорщині, за його словами, потрібен новий парламент та перехідний уряд.

Згодом лідер "Тиси" сказав, що планує відновити міцну співпрацю у межах Вишеградської групи (угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини – 24 Канал).

Мадяр також зазначив, що наступний його візит, ймовірно, буде до Відня, а після цього він планує поїхати до Брюсселя з метою залучення фінансування ЄС.

