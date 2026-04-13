МЗС скасовує рекомендації щодо утримання від поїздок до Угорщини після виборів

У МЗС України скасували рекомендацію українцям утриматися від поїздок до Угорщини. Їх вводили на тлі напруженої виборчої кампанії в країні.

Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга.

МЗС скасовує рекомендацію не відвідувати Угорщину

У звʼязку із завершенням учора виборчої кампанії в Угорщині, МЗС відміняє попередні рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.

Сибіга зазначив, що підвищені ризики провокацій після закінчення виборчих перегонів втратили свою актуальність.

Він також висловив надію на нормалізацію відносин з Угорщиною.

Вибір угорського народу показав прагнення наших сусідів жити в мирі, безпеці та процвітанні – жити у справді незалежній Угорщині, яка є частиною обʼєднаної та вільної Європи, а не зоною впливу Москви, простором беззаконня та залякування,

– підкреслив голова МЗС.

Угорці, за його словами, не піддалися на антиукраїнську пропаганду та політику шантажу.

"Попереду копітка, прагматична та спокійна робота з пошуку точок дотику, відновлення спільної поваги та втілення спільних прагматичних інтересів. Наші народи заслуговують на те, щоб ми пройшли цей шлях, і ми будемо працювати над відновленням добросусідства в інтересах наших двох країн та Європи загалом", – додав Сибіга.

