МЗС скасовує рекомендації щодо утримання від поїздок до Угорщини після виборів
- МЗС України скасувало рекомендацію утримуватися від поїздок до Угорщини після завершення виборчої кампанії в цій країні.
- Голова МЗС Андрій Сибіга висловив надію на нормалізацію відносин з Угорщиною та відновлення добросусідства.
У МЗС України скасували рекомендацію українцям утриматися від поїздок до Угорщини. Їх вводили на тлі напруженої виборчої кампанії в країні.
Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга.
Дивіться також "Непричетні": МЗС відкинуло спроби пов'язати Україну з вибухівкою біля газопроводу в Сербії
МЗС скасовує рекомендацію не відвідувати Угорщину
У звʼязку із завершенням учора виборчої кампанії в Угорщині, МЗС відміняє попередні рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
Сибіга зазначив, що підвищені ризики провокацій після закінчення виборчих перегонів втратили свою актуальність.
Він також висловив надію на нормалізацію відносин з Угорщиною.
Вибір угорського народу показав прагнення наших сусідів жити в мирі, безпеці та процвітанні – жити у справді незалежній Угорщині, яка є частиною обʼєднаної та вільної Європи, а не зоною впливу Москви, простором беззаконня та залякування,
– підкреслив голова МЗС.
Угорці, за його словами, не піддалися на антиукраїнську пропаганду та політику шантажу.
"Попереду копітка, прагматична та спокійна робота з пошуку точок дотику, відновлення спільної поваги та втілення спільних прагматичних інтересів. Наші народи заслуговують на те, щоб ми пройшли цей шлях, і ми будемо працювати над відновленням добросусідства в інтересах наших двох країн та Європи загалом", – додав Сибіга.
Чому існувала рекомендація не відвідувати Угорщину?
МЗС просило громадян утриматися від поїздок до Угорщини на тлі незаконних дій угорської влади.
Вдень 5 березня прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав Антитерористичний центр у Будапешті. Там він анонсував посилення контролю за іноземними громадянами, які прибувають в країну нібито на тлі подій на Близькому Сході.
Увечері того ж дня силовики цього ж центру затримали два українські інкасаторські автомобілі, які перевозили гроші з Австрії в Україну транзитом через територію Угорщини.
Після інциденту МЗС України викликало посла Угорщини через грубе поводження з українськими інкасаторами і порушення Віденської конвенції, консульських законів 1963 року та українсько-угорської консульської конвенції.