"Він – лідер воєнного часу": ексглава МЗС Кулеба сказав, хто стане наступним президентом України

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що в Україні необхідно провести як парламентські, так і президентські вибори. Він вважає одного з кандидатів найбільш імовірним наступним президентом.

Відповідне припущення Кулеба зробив під час інтерв'ю для журналіста Дмитра Гордона.

Кого Кулеба вважає наступним президентом України?

За словами ексміністра, нинішній глава держави Володимир Зеленський цілком може продовжити очолювати країну, він "впорається з цією роллю".

Об'єктивно, він – лідер воєнного часу. Він більш успішний президент воєнного часу, ніж мирного часу,

– наголосив Дмитро Кулеба.

Загалом дипломат погоджується, що питання виборів під час війни є викликом, проте він стверджує, що "непроведення виборів за умови, що війна затягнеться – ще більший виклик".

Зазначимо, що в Центральній виборчій комісії вважають проведення президентських виборів у 2026 році недоцільним через невирішені питання безпеки та захисту від російського втручання.



Зі свого боку, заступник голови ЦВК Сергій Дубовик додав, що опозиція не підтримує ідею електронного голосування, побоюючись можливих маніпуляцій і відсутності доступу для міжнародних спостерігачів.

