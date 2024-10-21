Я не юнак, а реаліст, – Садовий про вибори та ймовірну участь у них

Подейкують, що в Україні у 2025 можуть відбутися вибори. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що наразі не думав про участь у місцевих, парламентських чи президентських виборах.

Каже, що наразі зосереджений на проблемах Львова. Таку відповідь він дав в інтерв'ю для "РБК-Україна".

Дивіться також Ми всі в однаковій ситуації, – Садовий розповів, як війна відчувається у Львові

Садовий сподівається на "тимчасову мирну угоду"

Андрій Садовий каже, що сподівається, що Україна матиме "якийсь час перепочинку і буде хоча б тимчасова мирна угода". Тимчасова, бо за його словами, з Росією не може бути нічого постійного, адже вона все одно обдурить.

Садовий каже, що за цей мирний час доведеться робити усе можливе, щоб перебудувати Україну зсередини.

Тому що ми маємо дуже крутий внутрішній потенціал, але він не задіяний для спільної перемоги,

– вважає він.

"Думати зараз про вибори неетично"

Міський голова Львова зауважив, що витрачати час на думки про вибори зараз неетично.

"Буде можливість миру, тоді, я думаю, разом сядемо, подумаємо... З адекватними людьми… За час роботи міським головою, за той час, коли мої колеги були в парламенті, я познайомився з великою кількістю людей. Для мене головне, це є держава, щоб вона була. Щоб ми не мали гіршої ситуації, ніж є сьогодні. Тому що до війни ми мали пограбовану країну, а зараз ми маємо пограбовану країну, яка ще є зруйнована", – сказав Садовий в інтерв'ю.

Він наголосив, що багато чого доведеться відбудувати, а ще – змінити структуру держави, зокрема, мінімізувати кількість чиновників.

От є районні ради. А нащо, кому вони потрібні? Наприклад, депутатський корпус, його має бути в половину менше. Нам стільки не треба депутатів. Нам урядників стільки не треба,

– пояснив Садовий.

Політик вважає, що якщо Україна у мирний час зуміє перебудувати державу, то стане успішною та сильною на наступні десятиліття. "Якщо ми будемо кидатися у внутрішню боротьбу, суперечки, це буде катастрофа для країни", – додав він.

Чи повернеться Садовий у велику політику

На питання журналістів, чи розглядає він повернення у велику політику, Садовий відповів, що він "не юнак 18 років, а реаліст".

"І я відчуваю відповідальність за мою громаду. Ми прийняли тут дуже багато людей з інших регіонів як переселенці. Ми приймаємо кожного дня поранених. І сказати, знаєте, що я запхаю голову в пісок і буду просто мовчати – цього не буде. Я буду підтримувати здорових, адекватних людей. Яка різниця, де я буду, ким я буду, де я буду працювати", – сказав мер Львова.

Він додав, що просто хоче жити в успішній країні.