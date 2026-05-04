Чи має Зеленський бути президентом після війни: що думають українці

Більшість українців продовжують довіряти Володимиру Зеленського. Водночас далеко не всі бачать його президентом країни після закінчення війни.

Упродовж 20 – 27 квітня Київський міжнародний інститут соціології опитав 1005 українців по телефону, і з'ясував, яким вони бачать майбутнє президента Зеленського після закінчення війни.

Скільки українців хочуть, щоб Зеленський був президентом після війни?

Згідно з результатами опитування, 28% опитаних хочуть бачити Володимира Зеленського президентом України і після війни. На початку жовтня 2025 року таких було 25 відсотків.

Ще 16% (стільки ж було раніше) вважають, що він може просто лишитися в політиці – як голова партії чи народний депутат.

Водночас 30% говорять про те, що Зеленський має піти з політики і зайнятися іншою діяльністю – благодійністю, просуванню інтересів України закордоном чи власними справами. На початку жовтня 2025 року таку думку висловлювали 36 відсотків.

15% (стільки ж було і раніше) хочуть, щоб Зеленський зазнав кримінального переслідування.

Бачення українці про те, яким вони бачать майбутнє Зеленського після війни / Фото КМІС

Скільки українців продовжують довіряти Зеленському?

У межах цього опитування в українців також цікавилися, чи довіряють вони президенту Зеленському.

58% українців зараз довіряють Президенту, не довіряють – 36%. Порівняно з березнем 2026 року рівень довіри трохи знизився. Так, частка тих, хто довіряє Зеленському, знизилася з 62% до 58%, а частка тих, хто не довіряє – зросла з 32% до 36%.

Крім цього, потрібно враховувати, що серед 58%, які довіряють В. Зеленському, 25% "повністю" довіряють, а решта 33% довіряють "скоріше". Також важливо розуміти, що серед тих, хто не довіряє йому, є поділ – 18% "зовсім" не довіряють, а 18% не довіряють "скоріше".

Як змінився рівень довіри до Зеленського / Фото КМІС

Зверніть увагу! Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України.

Чи планує Зеленський балотуватися після війни?

Президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF знову прокоментував, чи планує балотуватися після війни, але однозначної відповіді не дав.

Він зазначив, що його рішення залежатиме від кількох ключових факторів: як саме і коли завершиться війна, а також чи захочуть українці бачити його на посаді президента надалі.

За його словами, це не лише політичне, а й особисте питання. Зеленський підкреслив, що не хоче ухвалювати таке рішення самостійно – він планує порадитися з родиною, адже через президентство значно менше часу приділяє дружині та дітям. Тому можливе балотування стосується не тільки його, а й близьких. Він також наголосив, що робота президента – це велика відповідальність і складні рішення, які даються непросто.