Росія дуже на це сподівається: чому вибори в Європі стануть величезною проблемою для України

"Коаліція охочих" ризикує розвалитися через вибори у ЄС. Європа може втратити ключових архітекторів підтримки України з огляду на зміну уряду у Великій Британії та вибори, які відбудуться у 2027 році в Німеччині й Франції.

Доктор філософії, політичний оглядач Андрій Городницький у розмові з 24 Каналом, аналізуючи зміни в ЄС, висловився про те, що новий прем'єр-міністр Енді Бернем якраз дуже непогано ставиться до України, тож у випадку з цією країною перейматися не варто.

Вибори у Франції та Німеччині: які є загрози

Щодо інших країн, наприклад, Франції, ситуація там, з його слів, складна. У президента Макрон спливає його останній термін на посаді, відбуваються регулярні перипетії щодо прем'єра. Якщо аналізувати підтримку Франції в бік України, то, зі слів політичного оглядача, ця держава ніколи не славилася максимальною допомогою у фінансовому напрямку. Французи робили це дозовано і обережно.

Я маю на увазі за співвідношенню, наприклад, до ВВП і можливостей Франції. Макрон завжди тільки говорив дуже багато, але мало що робив. Ці обмеження до 5 мільярдів євро на рік – це не супервелика сума, яка б кардинально щось змінила в Україні. Але і за це дуже сильно дякуємо,

– озвучив Городницький.

Є ймовірність, що до влади у Франції може прийти Марін Ле Пен. Вона може взяти участь у президентських виборах, які там відбудуться навесні 2027 року. Вона представляє ультраправий політичний табір.

2027 – рік виборів у Європі: дивіться відео

Політичний оглядач нагадав, що ультраправі соціалісти там просувають думку про те, що в них забирають останні дотації. Франція є однією з найбільш субсидійованих для громадян країн в Європі й це, з його слів, сильно потім б'є по бюджету, тому Ле Пен заявляє: "Навіщо нам витрачати на якісь військові засоби, якщо ми можемо фактично витратити це на субсидії для звичайних громадян?".

Популістично вдало звучить, бо зазвичай такі крайньоправі популісти використовують алогічні дії, пропозиції щодо громадян, які їм дуже сильно подобаються, але не мають жодного підґрунтя. Вони приходять до влади, потім програють ці вибори, тому що не вміють керувати, а тільки розказувати й точно не досягають тих рішень, про які говорять. Зараз ми розуміємо, що втратити ще декілька років можливості співпраці з Францією – нам би не хотілося,

– наголосив Городницький.

Для України, як зазначив доктор філософії, це може бути великою проблемою. Бо це додаткова країна, яка може відійти від підтримки нас у Європейському Союзі щодо голосування тих чи інших законопроєктів. До того ж в разі перемоги на виборах Ле Пен буде розв'язана антиукраїнська риторика, яку Росія ймовірно максимально підтримуватиме.

Це може розповсюджуватися і на інші країни, тому що вони будуть мати можливості подорожувати по світу, долучатися до конференцій і відповідно також впливати на інших лідерів, розказуючи, яка Україна погана. Це все лише вершки того, до чого це може призвести. Насправді ситуація там може бути набагато глибша,

– підкреслив Городницький.

Окремо він зауважив на ситуації в Німеччині, назвавши її також вкрай складною. Зі слів Городницького, німецький канцлер Мерц тримається з останніх сил, тому що рейтинг його дуже низький. Він нагадав, що Німеччина – це одна з країн, яка найбільше фінансово допомагає Україні. Завдяки її фінансовій подушці базується майже вся військова підтримка. У 2027 році там теж пройдуть президентські вибори.

Якщо до влади там прийде партія AfD ("Альтернатива для Німеччини"), то це, на думку Городницького, стане катастрофою. А шанси на це, з його слів, дуже високі. Вона місяць тому мала найбільший рейтинг серед усіх партій. Якщо Ле Пен намагається дистанціюватися від Путіна і розповідає, що немає до нього жодного стосунку, то AfD цього навіть не приховуює. Зі слів доктора Філософії, ця партія є виключно проросійською структурою.

Це все катастрофа. На це сподіваються росіяни. Вони інвестують у це дуже великі кошти, в інформаційну війну і підтримку цих партій та отримують результат. Тому буду констатувати факти: для України це велика проблема. Їй треба навчитися жити без європейського фінансування. Як це можливо зараз? Та ніяк, тому що надходить величезна кількість коштів в Україну. Під час війни злізти з цієї голки буде вкрай складно,

– прогнозує Городницький.

Він наголосив, що українське керівництво в цій ситуації не пропонує інших варіантів, зокрема щодо розвитку країни. З його слів, стратегічного мислення поки що в економіці України не існує, а базуватися на власних доходах в України не вийде. Попри те, що є не тільки коаліції, а й окремі країни, наприклад, Данія, Швеція, Норвегія, які особисто можуть допомагати Україні, але повністю надіятись на це, як підсумував Городницький, недолуго.