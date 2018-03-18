Вибори президента Росії: Путін дав свою оцінку ситуації з голосуванням в Україні

Чинний господар Кремля Володимир Путін вважає, що ситуація в Україні, коли голосувати за президента Росії дозволялося лише дипломатам, є неподобством, щоправда, за його словами, відповідати на це Росія не буде.

Відповідні його слова передає інформаційна агенція "РИА Новости".

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"Це неподобство, це порушення всіх загальновизнаних міжнародних норм... Росія нічим не відповідатиме. Для нас український народ – це братський народ, я про це говорив», – наголосив Путін.

Нагадаємо, що в Україні, за підрахунками ЦВК, перебувають 72 тисячі російських виборців. У 2016 році на виборах в Думу особам із російським паспортом в Україні було дозволено голосувати у диппредставництвах. Тоді Нацгвардія і поліція посилено охороняла установи. У Львові і Харкові вибори пройшли спокійно. А у Києві і Одесі їх намагалися зірвати націоналісти.



До слова, цьогоріч МВС дозволило голосувати на території України лише дипломатам, іншим російським виборцям – заборонила. Зазначимо, що українські націоналісти пікетують будівлю посольства Росії в Києві. А також будівлю генерального консульства РФ у Харкові. Також повідомлялося, що доступ до консульства Росії в Одесі перекрили правоохоронці.