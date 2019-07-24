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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вибори продемонстрували прихильність українців до демократичних ідеалів, – Держдеп США

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      США привітало прагнення України до демократичних ідеалів
      США привітало прагнення України до демократичних ідеалів / Фото з відкритих джерел

      Вашингтон привітав Україну з проведенням демократичних парламентських виборів та відзначив, що США налаштовані на співпрацю з новою українською владою.

      У поширеній спеціальній заяві, яку оприлюднило посольство України в США, Державний департамент Сполучених Штатів привітав Україну з мирними парламентськими виборами, та зауважив, що вони дали чіткий результат і продемонстрували прихильність українців до демократичних ідеалів.

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      Ми працюватимемо з новою владою в Україні і українським народом на шляху реформ, які є критично важливими для забезпечення успіху країни. Сполучені Штати засвідчують свою непохитну підтримку Україні в умовах російської агресії. Ми будемо продовжувати стояти пліч-опліч з народом України у побудові сильної, успішної, демократичної та безпечної держави в її міжнародно визнаних кордонах,
      – йдеться у заяві.

      21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. Причиною їхнього проведення стало те, що на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив, що розпускає Раду VIII скликання через формальну відсутність коаліції від 2016 року.

      За попередніми результатами, у Верховну Раду 9 скликання проходять 5 партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос".


      Скільки мандатів отримають партії

      Результати парламентських виборів: дивіться відео


       

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Новини США
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