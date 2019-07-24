Вибори продемонстрували прихильність українців до демократичних ідеалів, – Держдеп США

Вашингтон привітав Україну з проведенням демократичних парламентських виборів та відзначив, що США налаштовані на співпрацю з новою українською владою.

У поширеній спеціальній заяві, яку оприлюднило посольство України в США, Державний департамент Сполучених Штатів привітав Україну з мирними парламентськими виборами, та зауважив, що вони дали чіткий результат і продемонстрували прихильність українців до демократичних ідеалів.

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Ми працюватимемо з новою владою в Україні і українським народом на шляху реформ, які є критично важливими для забезпечення успіху країни. Сполучені Штати засвідчують свою непохитну підтримку Україні в умовах російської агресії. Ми будемо продовжувати стояти пліч-опліч з народом України у побудові сильної, успішної, демократичної та безпечної держави в її міжнародно визнаних кордонах,

– йдеться у заяві.

21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. Причиною їхнього проведення стало те, що на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив, що розпускає Раду VIII скликання через формальну відсутність коаліції від 2016 року.

За попередніми результатами, у Верховну Раду 9 скликання проходять 5 партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос".



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