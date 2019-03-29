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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Олексій Чибісов

      Вибори та мітинги: для чого бойовики зганяють людей 31 березня?

      948
      У день президентських виборів у "ДНР" людей змушують виходити на мітинги
      У день президентських виборів у "ДНР" людей змушують виходити на мітинги / Gorlovka.Today

      У день першого туру виборів окупанти запланували провести масштабний шабаш у Донецьку. Для цього всім без винятку студентам та бюджетникам окупованої шахтарської столиці наказали вийти на вулиці.

      Зганятимуть терористи й мешканців глибинок – для цього виділили десятки автобусів. І, звісно, роздали чіткі вказівки керівникам підприємств забезпечити величезну явку людей. А щоб "мирняк" точно прийшов, від кожного захопленого ВНЗ, кожної шахти та будь-якої іншої установи у Донецьк направили списки призначених на поїздку. З ними звірятимуться куратори заходу при відправці автобусів. А тих, хто не прийде, очікує "адміністративне покарання" у вигляді звільнення чи відрахування, а також палка розмова з МДБшниками.

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      За планами терористів, на площі туситимуть близько 30 тисяч "незадоволених виборами в Україні". А щоб мітинг був довгим та картинка для російської пропаганди склалася повна, у "дирі" вирішили зігнати людей на два зібрання – проти "злочинних виборів" та проти комендантської години. Пройдуть обидва на одному й тому ж місці, тільки перший заплановано на 10 годину, а другий – о 14 годині.

      Існує думка, що під час масових протестів у центрі Донецька можливі теракти. І це не безпідставно, адже зробити вибух на заповненій людьми площі – мрія кремлівських окупантів. По-перше, в усьому звинувачуватимуть Україну". По-друге, масові вбивства можна використати у якості нагоди ввести окупаційні війська. І це – чіткий план Путіна у разі перемоги якогось із кандидата, який не задовільнить Кремль. 

      Є й інше пояснення зігнання людей на площу: показати, що "Донбас не обирає президента Укрїни". У 2014-му для зриву результатів виборів у Донецькій області бойовики навіть захопили аеропорт, яким мали б вивозити бюлетені. Але ж тоді чиновники скористалися наземним транспортом, чим спростували байки пропагандистів.

      Зараз окупанти хочуть змістити акценти та показати, що громадяни України у "ДНР" проти, власне, самої України. 

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      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 Новини України Публікації Російська пропаганда Новини Донецька
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