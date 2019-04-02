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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Олекса Коба

      Виборці Порошенка ламають рейтинг свого президента

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      Дискусії довкола виборів ламають рейтинги кандидатів
      Дискусії довкола виборів ламають рейтинги кандидатів / Getty images

      Не знаю як ваша стрічка Facebook, але моя переповнена дитячими закликами: "видаляйтесь з друзів", "зрадники", "агенти Кремля" та недитячою і малоцензурною мовою. Хочу перекласти на раціональну мову до чого ця агресія призводить насправді.

      "Видаляйтесь з друзів!" – я хочу залишитись у вакумному інформаційному гетто, в якому усі думають так само як я. І мені звісно байдуже на думку інших людей та їх аргументи. Знаю все про кожного, хто не думає так як я, і повішу на нього свій шаблон. (Такий собі образ принцеси-вередунки).

      "Ви ідіоти і не маєте права голосувати" – я нічого не знаю про вашу життєву історію, але переконаний, що ваш рівень інтелекту настільки далекий від мого, що лише я можу правильно оцінити політичну ситуацію, а ви ні на що не здатні. (Надлюдина, Ніцше одним словом).

      Читайте також: Як пройшли президентські вибори-2019: головне

      "Ви агенти московської держави", – а ви Дартан'ян і патріот. (Образ злих бабусь біля підїзду, які усіх класифікують як проституток і наркоманів).

      В жодному разі не йдеться про агітацію за якогось з кандидатів. Зараз говоримо виключно за можливості виборців вести конструктивний діалог. У обох таборах, що проходять у другий тур, за екзит-полами помітно чималу кількість людей, які готові витрачати багато часу на інтернет-війни. Тоді ж чому вони ведуть їх так неефективно, стріляючи не по переконаннях опонента, а рейтингу свого кандидата

      Мова ненависті і агресії не лише не приносить жодного конструктиву у площині переконання, вона породжує антирейтинг кандидата, за якого готові застрелити (такі заяви вже теж лунали з боку табору виборців). І замість того, щоб об'єднатись навколо спільних цінностей. Поставити один одному ті питання, які не дають порозумітись (офшори, Коломойський, північний сусід, Свинарчуки і хто замовив Катерину Гандзюк?). Знайти у них спільне бачення, вирішення.

      А зараз виходить, що виборці використовують вибори як катарсис для вунтрішніх комплексів та ненависті. Патріотично розриваючи можливості діалогу один з одним, сіючи розбрат і недовіру один до одного. Мабуть для того, щоб потім шукати гранти на конференції про порозуміння, або через невроз компульсивного додавання-видаляння з друзів у соцмережах.

      Образи – ніколи не переконають у виборі за вашого кандидата. Хоча звісно, якщо ви ставите за мету ще більше зламати його рейтинг.

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      Автор: Олекса Коба
      Теги: Новини України Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Новини політики Публікації
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