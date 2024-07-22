Аптеку знесло повністю: у Краснодарському краї Росії вибухнула будівля

У Краснодарському краї Росії вранці 22 липня сталася надзвичайна ситуація. В місті Апшеронську вибухнула будівля.

За попередньою інформацією, на місці події вже є постраждалі. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибух в Апшеронську

Російські пропагандисти розповіли, що вибух будівлі стався навпроти центрального ринку Апшеронська. На місце вже прибули пожежні машини й поліцейські.

У Апшеронську стався вибух у будинку: дивіться відео

Згодом стало відомо, що під завалами, як сказали окупанти, торговельного центру перебувають люди. Рятувальники витягнули з-під будівлі жінку. Наразі вона перебуває в реанімації.

Росіяни витягнули з-під завалів жінку: дивіться відео

Кількість постраждалих станом на 09:16 збільшилася до 14 осіб. Врятована жінка з-під завалів ТЦ в Апшеронську – співробітниця аптеки. Вона вийшла на зміну сьогодні о 7.50. За кілька хвилин пролунав вибух.

На місці вибуху працюють екстрені служби: дивіться відео

За попередньою версією, у будівлі на вулиці Ворошилова в Апшеронську стався вибух газу. Почалася пожежа, її вже загасили. Аптеку, за даними росіян, знесло повністю. Усіх постраждалих ушпиталили до лікарні.

Кадри з Апшеронська після вибуху / Фото з російських телеграм-каналів

На місці також бачили стовп густого диму. Пошуково-рятувальні роботи у будівлі ще тривають.

Що відбувається у Краснодарському краї: дивіться відео

За словами очевидця, в момент НП на зупинці поруч сиділа жінка похилого віку і її посікло осколками. Чоловік розповів, що на місці вже декілька будівель немає, є дуже сильні руйнування.

Він додав, що вибух був такої сили, що 100-кілограмові бетонні блоки віднесло на 20 – 30 метрів, а в радіусі 100 метрів у будинках вибило шибки.

Згодом у мережі опублікували момент вибуху будівлі у російському місті. Двох постраждалих після вибуху направили до Краснодара, ще двоє отримали допомогу на місці НП. Інші відмовилися від госпіталізації.

Момент вибуху будівлі в Апшеронську: дивіться відео

Порушено кримінальну справу за статтею про надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки.

Раніше окупанти хвалилися, що нібито вночі їхній сумнозвісній ППО вдалося збити 75 "ворожих" безпілотників. У Краснодарському краї буцімто "приземлили" 8 безпілотних літальних апаратів.