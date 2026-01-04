Вибух авто на Оболоні кваліфіковано як теракт: постраждав військовий

Посеред дня 4 січня у Києві у дворі будинку по вулиці Героїв Дніпра підірвався автомобіль, внаслідок чого постраждав військовий. Інцидент кваліфікували як теракт.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прокуратуру Києва.

Що відомо про теракт у Києві?

Вибух пролунав під час відкриття багажника автівки. Внаслідок цього військовослужбовець отримав осколкові поранення. Жінка, яка знаходилась поруч, не постраждала.



У столиці вибухнуло авто / Фото прокуратури

За фактом вибуху розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 258 КК України – терористичний акт.

Йдеться про вчинення вибуху чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людей.

