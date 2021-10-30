На щастя жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає. На автозаправці чергують 5 рятувальників та одна одиниця пожежної техніки.

Раніше Вогонь б'є з-під землі: після вибуху АЗС під Харковом горять залишки газу

На АЗС продовжує горіти газовий конденсат

У ДСНС пояснили, що через запірну арматуру підземної ємності продовжує горіти газовий конденсат.

Причиною такої надзвичайної події стало те, що водій вантажівки збив газорозподільчу колонку. Струмінь полум'я піднявся на 1, 5 метра вгору. Вогонь перекинувся на 2 вантажівки на АЗС, вони повністю згоріли.

Постраждалих внаслідок вибуху немає

На щастя, одна з фур була порожньою, з іншою водій встиг вчасно вистрибнути. Рятувальники пояснюють: вогонь локалізували, проте ліквідувати його не вдасться, доки не догорить весь газовий конденсат.

Дивіться фото з місця пожежі/ Фото ДСНС:

Дивіться відео з АЗС / Відео ДСНС:

Коротко про деталі вибуху на АЗС: