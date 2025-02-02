Чоловік біг від ТЦК і швидко поїхав на автівці, – очевидець вибуху в Павлограді

У Павлограді 2 лютого стався вибух біля ТЦК, після якого очевидець побачив, як чоловік швидко поїхав на автівці. Поранено військовослужбовця, його стан легкий.

Про це розповідає 24 канал з посиланням на "Суспільне". У Павлограді на Дніпропетровщині 2 лютого ввечері стався вибух біля будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Читайте також В обласному ТЦК розповіли про стан пораненого після вибуху у Павлограді

Вибух біля ТЦК у Павлограді

Після вибуху очевидець події Артем вийшов на балкон і побачив, як з боку будівлі ТЦК біг чоловік. Він сів у автівку і швидко поїхав з місця інциденту.

Вибух стався о 18:40, попередньо здетонував невстановлений предмет. На місці працюють правоохоронці, а пораненому чоловікові, ймовірно військовослужбовцю, лікарі надають допомогу. Його стан оцінюють як легкий.

А місцевий житель Владислав, який мешкає поблизу, зауважив: вибух був настільки потужний, що задрижали вікна у під’їзді.

До слова, в Україні вибух стався і в територіальному центрі комплектування у Рівному. Керівник Центру протидії дезінформації звинувачує в цих подіях російські спецслужби, зокрема ГРУ та ФСБ.