Під час бойового завдання: на Хмельниччині вибухнув боєприпас дрона-перехоплювача, є загиблі

На Хмельниччині 27 травня під час виконання бойового завдання стався вибух боєприпасу дрона-перехоплювача. Унаслідок інциденту загинули двоє людей.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомила речниця Теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук.

Що наразі відомо про інцидент?

У ДБР повідомили, що трагічний інцидент стався 27 травня близько 11:15 в Дунаєвецькій територіальній громаді Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Боєприпас дрона-перехоплювача вибухнув безпосередньо на місці виконання бойового завдання.

Внаслідок інциденту двоє військовослужбовців загинуло на місці, а ще одного постраждалого було госпіталізовано до лікарні. Наразі його стан стабільний, а загрози життю немає.

Працівники Теруправління ДБР Хмельницького розпочали досудове розслідування за фактом загибелі військових під час відбиття російської атаки.

За словами Герасімук, слідчі забрали пульти керування та обладнання зв'язку для проведення експертиз і з'ясування всіх обставин події. Наразі фахівці встановлюють, що саме спричинило раптовий вибух вибухонебезпечного предмета.

Попередня кваліфікація правопорушення: ч. 3 ст. 414 Кримінального кодексу України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, що спричинило загибель кількох осіб чи інші тяжкі наслідки),

– додала речниця.

Нагадаємо, нещодавно під час виконання бойових завдань в Харківській області поблизу населеного пункту Нестерне загинув захисник Сергій Шулєпов. Тривалий час військовий мав статус зниклого безвісти.

9 травня в Донецькій області, захищаючи Україну у лавах Збройних сил, загинув 23-річний Ейртон Редферн із південного Девону, що в Англії. Він у 2025 році приєднався до спеціалізованого підрозділу, який підтримує українські сили.