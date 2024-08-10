На Київщині вибухнув боєприпас: загинув чоловік, поранено дитину

Вранці 10 серпня до надзвичайників надійшло повідомлення про вибух в селищі Калита, що у Броварському районі. Виявилося, що там здетонував боєприпас.

На місце виклику направлено черговий караул 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Калита. На жаль, не обійшлося без жертв.

Дивіться також 17-річна дівчина загинула у пожежі в гуртожитку: що відомо про трагедію на Харківщині

Вибух у Броварському районі

У ДСНС зазначають, що детонація боєприпасу сталася на вулиці Набережній.

По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що внаслідок детонації боєприпасу чоловік 1991 року народження отримав тяжкі поранення несумісні з життям, дівчинка 2011 року народження отримала травми та медиками екстреної медичної допомоги госпіталізована до Броварської центральної районної лікарні,

– повідомили у ДСНС.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

У Київській області вибухнув боєприпас / фото ДСНС

До слова, нещодавно у Києві у ставку виявили уламки ракети Х-101. Такий самий снаряд вдарив по дитячій лікарні "Охматдит". Їх транспортували на спеціальний полігон для подальшого знищення методом контрольованого підриву.