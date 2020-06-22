Дуже смерділо газом: ексклюзивний коментар мешканки будинку на Позняках, де стався вибух
Версія, що вибух у будинку на Позняках стався саме через витік газу, є доволі реальною. Таку думку висловила мешканка сусіднього під'їзду Катерина Редько.
Квартиру Катерини, що розташована у п'ятому під'їзді, майже не зачепило, адже епіцентр вибуху був в одній з квартир шостого під'їзду. Про це Редько сказала в ексклюзивному коментарі 24 каналу.
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Катерина розповіла, що за проєктом будинок мав лише п'ять під'їздів. Однак згодом добудували ще один – шостий.
Вона зазначила, що сильно постраждали лише ті квартири, які були поруч з епіцентром вибуху. Тоді як сусідні помешкання із зовні виглядають не ушкодженими.
Вибух будинку на Позняках / kiev.informator.ua
Рятувальники евакуювали мешканців всього будинку і лише після опівночі людям дозволили забрати речі першої потреби. Катерина пояснила, що люди, які охороняють квартири від мародерства дійсно не пускали нікого до помешкань.
У нас минулого тижня зняли лічильник і моя мама одразу сказала, що смердить газом. Версія, що вибух стався через витік газу, є реальною, бо нещодавно змінювали лічильники і перевіряли їх,
– заявила мешканка будинку.
Вона додала, що у профільні відомства мешканці будинку не дзвонили.
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Вибух газу в будинку на Позняках: головне
- Вибух у дев'ятиповерховому будинку трапився вранці 21 червня. Було зруйновано квартири від четвертого по восьмий поверх.
- Внаслідок вибуху загинуло троє осіб – двоє жінок віком 77 та 45 років та 29-річний чоловік. Рятувальники продовжують пошуки двох чоловіків – 1976 та 1967 років народження.
- Є дві версії того, що сталося: вибух газоповітряної суміші або від невідомого вибухового пристрою.
- Напередодні вибуху у багатоповерхівці на Позняках у Києві, будинок перевіряла газова служба. Працівники "Київгазу" проводили перевірку лічильників. Стан газових мереж у будинку назвали задовільним. Однак мешканці скаржилися на запах газу у помешканнях.
- Рятувальники кажуть про загрозу обвалу дому, а Кличко заявив, що будинок таки розберуть.