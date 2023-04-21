Внаслідок "сходження" бомби у Бєлгороді таки є постраждалі

Пізно ввечері 20 квітня у російському Бєлгороді було "трівожно". Окупанти скинули велику авіаційну бомбу на своє ж місто.

Це призвело до значних руйнувань. Не минулося і без постраждалих.

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Влада таки визнала, що є постраждалі

Губернатор Бєлгорода В'ячеслав Гладков не зміг довго приховувати наявність постраждалих внаслідок вибуху бомби. Він повідомив, що внаслідок вибуху постраждало троє людей.

Троє постраждали, одна людина відмовилася від госпіталізації, одному жителю поставили діагноз закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, життю нічого не загрожує. І одній літній жінці стало погано, дуже піднявся тиск. Вона була госпіталізована, зараз перебуває під наглядом лікарів,

– зазначив Гладков.

Влада російського Бєлгорода ухвалила рішення розселити мешканців будинку. Зараз готується будівельна експертиза несучих конструкцій будинку, що постраждав через вибух.

Що відомо про вибух у Бєлгороді

20 квітня ввечері у російському місті Бєлгород стався потужний вибух, унаслідок якого на одній із вулиць утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів. Згодом стало відомо, що причиною інциденту став позаштатний схід боєприпасу з російського літака Су-34.

Внаслідок вибуху асфальт буквально був вивернутий навиворіт. Пошкоджено кілька авто, у будинках вибито вікна.

Цікаво, що російські телеграм-канали ще до офіційного повідомлення міністерства оборони припускали, що це був удар Росії. Перед цим росЗМІ стверджували, що над областю "гучно". Місцевий губернатор В’ячеслав Гладков підтвердив вибух та "утворення вирви радіусом 20 метрів".