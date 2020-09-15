В ніч на 15 вересня поблизу селища міського типу Чабани під Києвом сталася розгерметизація магістрального газопроводу. Ремонтні та відновлювальні роботи на ділянці займуть 2 – 3 дні. Правоохоронці намагаються з’ясувати обставин інциденту.

Про ситуацію інформує пресслужба Оператора ГТС України. Цей газопровід використовується для транспортування газу від газодобувних підприємств в східних областях країни до підземних сховищ у західному регіоні.

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Жертв і постраждалих немає. Поставка газу споживачам організована через інші газопроводи. Ситуація жодним чином не впливає на транзит газу в країни ЄС,

– мовиться у повідомленні.

Як відзначають в компанії, як тільки диспетчери отримали сигнал про падіння тиску ділянка газопроводу, на якому сталася аварія, була відключена, витік газу локалізований. Водночас транспортування газу споживачам не припинялося.

На усунення наслідків аварії, за словами фахівців, піде 2 – 3 дні.

Наразі на місці події працює поліція та намагається встановити причини аварії.

Правоохоронці кажуть, що причин аварії поки не знають, втім, попередньо відомо, що на ділянці не проводили ніяких робіт. Наразі призначені експертизи та відкрите кримінальне провадження за статтею "Пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів".

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