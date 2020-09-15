У Чабанах, що на Київщині, у ніч на 15 вересня сталась розгерметизація газопроводу високого тиску. Очевидці розповідають про те, що чули вибух і пов’язали його з проблемами на газопроводі.

Жителька Чабанів розповіла, що почула вибух, а потім "повітря почало отруювати", повідомляють у телеграм-каналі PavlovskyNews.

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Трохи затихне, а потім посилиться, так повторювалося багато разів,

– зазначила очевидиця.

Вона одразу вийшла на вулицю та зрозуміла, що це пов’язано з газопроводом. "Я знаю, що є газопровід високого тиску і зрозуміла, що щось трапилося з ним", – додала жінка.

Її також здивувало те, що те було полум’я. Це місцева жителька пояснила тим, що інцидент був аварійним, а не диверсійним.

За інформацією поліції, вибух стався в землі. Він був настільки сильним, що на цьому місці з'явилась величезна діра. Правоохоронці оточили місце вибуху. Кажуть, небезпечно підходити туди близько, адже невідомо, чи є ще газ з труби. На місці працюють працівники, рятувальники та слідча команда.

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