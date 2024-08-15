"Ми розібралися, що сталося": київський бар, в якому стався вибух, показав відео з камер

Ввечері 14 серпня у Києві у кафе "Зигзаг" на вулиці Рейтарській вибухнула нібито "граната". Працівники закладу, у якому сталася детонація, розповіли деталі.

Так, виявилося, що в центрі Києва вибухнула зовсім на граната, а схожий на неї пристрій. Також заклад поділився кадрами з камер спостереження.

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Вибух у кафе "Зигзаг"

Працівники кафе "Зигзаг" розповіли, що у середу гість залишив у них на барі "іграшку-сувенір" у вигляді гранати. У медіа писали, що це була навчальна граната, однак це не так. За інформацією поліції, у закладі вибухнув піротехнічний засіб.

Як розповіли на сторінці кафе, вже інший з гостей попросив подивися на "гранату", і бармен передав цей засіб, не усвідомлюючи ризик.

Звісно, якби ми знали, що це не сувенір, ми в жодному випадку не залишили б його в кафе. Безпека гостей і нашої команди дуже важливі для нас. Це дуже серйозний урок. Висновки вже зроблено, а рішення будуть прийняті у найкоротший час,

– зазначили у кафе "Зигзаг".

На щастя, ніхто з гостей та команди не постраждав. З самого початку усі працівники, хто був в кафе, співпрацювали з поліцією й журналістами.

Вибух у кафе "Зигзаг" на Рейтарській: дивіться відео