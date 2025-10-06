У Києві судитимуть водія, який через суперечку зі своїм колегою кинув бойову гранату у його маршрутний автобус. В результаті стався вибух. Порушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

На автомайданчику в Дарницькому районі Києва 59-річний чоловік кинув бойову гранату Ф-1 у бік маршрутного автобуса свого колеги, який виїжджав на рейс. Про це пише 24 Канал із посиланням на Головне управління Нацполіції в Києві.

Що відомо про деталі інциденту?

Про інцидент поліції повідомив директор компанії, яка займається пасажирськими перевезеннями. На місці події поліція вилучила фрагменти гранати та затримала водія.

Як з'ясувалось, зловмисник тимчасово проживає в Києві та працює в приватній транспортній компанії. Він вже неодноразово мав проблеми із законом.

На щастя, ніхто не постраждав під час вибуху. Пошкоджень зазнав лише транспорт.

За словами водія, такими діями планував лише налякати колегу, із яким у нього давній конфлікт.

Слідчі оголосили підозру за хуліганство із застосуванням зброї та незаконне поводження із боєприпасами. Порушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

