Привіз "сувенір" з передової: подробиці вибуху в Одесі, через який поранені 7 людей

Удень 2 грудня в Одесі пролунав вибух. Під час затримання чоловік підірвав гранату, через що постраждали 7 людей. Серед них 4 правоохоронців.

Джерела ЗМІ в поліції повідомили, що чоловік, який підірвав гранату, привіз її з Миколаївської області "як сувенір". Зловмисник підірвав боєприпас, коли його намагалися затримати за правопорушення.

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Наслідки вибуху гранати

Унаслідок вибуху гранати у поліцейської діагностували травматичну ампутацію ока. Ще троє правоохоронців зазнали переломів та мінно-вибухових травм.

Крім того, постраждали також 3 цивільних, яких травмували уламки. Один із них отримав перелом, в інших – рвані рані.

Чоловіка затримали за статтею про незаконне зберігання зброї, за що йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Однак, ймовірно, після вибуху гранати його діям нададуть додаткову кваліфікацію.

Вибух гранати в Одесі: головне

2 грудня близько 16:25, на перетині вулиць Прохорівської та М'ясоїдівської патрульні зупинили автомобіль, під час огляду якого виявили боєприпаси. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу.

Коли правоохоронці намагалися затримати власника автомобіля, той підірвав ручну гранату, через що було чути потужний вибух та постраждав ряд автомобілів, які були поруч.