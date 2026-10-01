Там виробляють ударні частини для "Шахедів": на хімзаводі у Підмосков'ї прогриміли вибухи

У місті Краснозаводську Московської області 1 жовтня стався потужний вибух на території хімічного заводу, пізніше вибухи повторилися. Наразі екстрені служби перекрили під'їзні шляхи до оборонного підприємства, де виготовляють вибухові речовини.

Подробиці повідомляють місцеві Telegram-канали.

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На території підприємства пролунало декілька вибухів, після чого в одному з корпусів здійнявся величезний стовп диму.

Пожежа на хімзаводі у Московській області: дивіться фото

До місця події терміново виїхали десятки автомобілів швидкої допомоги та підрозділи рятувальників. Була інформація про нібито 7 загиблих унаслідок інциденту.

Телеграм-канал писав про суттєві наслідки для Краснозаводського хімічного заводу, який належить до ключових підприємств спецхімії у Росії.

Там розробляють і виготовляють боєприпаси й піротехнічні засоби. За наявною інформацією, саме на цьому об'єкті створюють термобаричні бойові частини для ударних безпілотників типу "Шахед".

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Наслідки детонації на підприємстві

Силовики повністю перекрили автомобільну дорогу, яка веде до хімзаводу та розташованого поруч Науково-випробувального центру ракетно-космічної галузі.

Офіційні джерела поки утримуються від детальних коментарів щодо причин детонації у виробничому корпусі.



Екстрені служби й силовики на місці вибухів на хімзаводі у Підмосков'ї / Фото очевидців

Зауважимо, що інформація про перший вибух на підприємстві з'явилася в мережі приблизно о 18:30. Станом на 19:30 інтенсивна пожежа на об'єкті тривала.

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Нагадаємо, раніше ми писали про надзвичайні події на інших російських підприємствах військово-промислового комплексу, де порушення заходів безпеки та нештатні вибухи призводили до зупинки виготовлення боєприпасів.

До того ж у ніч проти 1 жовтня українські дрони атакували низку регіонів Росії. За даними російської сторони, безпілотники збивали над 11 областями, Московським регіоном, окупованим Кримом і Чорним морем. Також повідомлялося про удар по підприємствах агрохолдингу "Міраторг" у Брянській області: 9 одиниць техніки нібито знищено, ще 13 пошкоджено.