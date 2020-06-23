У Києві на Позняках 21 червня о 10 ранку трапився вибух у житловому будинку на вулиці Крушельницької. Частину мешканців будинку засипало завалами, тож рятувальники розбирають їх більш як дві доби.

Оперативну інформацію про ліквідацію наслідків вибуху в Києві опублікувала Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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За час проведення рятувальної операції до неї залучили кілька сотень людей. Лише в останній день – понад 200 осіб, з яких 103 рятувальників.

Їм вдалося розібрати частину завалів п'ятого, шостого, сьомого й восьмого поверхів будівлі. При цьому рятувальникам доводилося працювати в умовах, коли міг трапитися ще один обвал.

У ході операції рятувальники евакуювали з будинку 23 людей, а ще трьох деблокували з-під завалів. На жаль, рятувальники також дістали й тіла 5 жертв трагедії.

Втім, як пояснили в ДСНС у коментарі 24 каналі, наразі не можна припиняти рятувальну операцію. Усе через те, що рятувальники не можуть остаточно сказати, що під завалами більше нікого немає.

Ми сподіваємося, що протягом дня пошукові роботи повинні завершитися. Тільки-но вони завершаться, одразу спеціальна комісія буде робити висновки і схвалювати якесь рішення щодо подальшої долі цього будинку і його мешканців,

– сказала речниця надзвичайників Світлана Водолага.

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Рятувальник у руїнах будинку на Позняках у Києві / фото ДСНС

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