У багатоповерхівці в Києві пролунав вибух: на місці виникла пожежа

Увечері 4 грудня у квартирі столичної багатоповерхівки на Троєщині пролунав вибух. Після цього там спалахнула пожежа.

Фото та відео з наслідками вибуху в мережі публікують очевидці, повідомляє 24 канал. На місце одразу прибули усі відповідні служби.

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Наслідки вибуху

Перші повідомлення про вибух з'явилися близько 21:15. Вибух пролунав у багатоповерхівці на вулиці Цвєтаєвої. Станом на 22:30 причини вибуху в столиці достеменно невідомі. У телеграм-каналах пишуть, що, ймовірно, вибухнув генератор, однак ця інформація не підтверджена.

Унаслідок вибуху постраждали сусідні квартири, у кількох повилітали вікна. В одній із сусідніх квартир ще й серйозно пошкоджена стіна.



Наслідки вибуху в Києві

Офіційної інформації про постраждалих поки що також немає. Очевидці повідомляють, що, попередньо, ніхто не постраждав.

Як безпечно користуватися генератором

Серед ймовірних причин вибуху є генератор, то ж хочемо нагадати правила безпечного використання приладу, який допомагає українцям пережити складні часи в умовах відсутності світла.

Генератори виділяють чадний газ, тому його не можна тримати у закритому приміщенні, адже можна отруїтися.

Продукуючи енергію, генератори часто дуже сильно нагріваються – висока температура може стати причиною загоряння та повноцінної пожежі, то ж варто тримати їх щонайменше за 6 метрів від найближчої стіни.

Заправляйте прилад на свіжому повітрі та тримайте паливо для генератора якомога далі від пристрою – висока температура генератора може спричинити пожежу.

В Одесі вибухнула трансформаторна підстанція

Удень 2 грудня в районі Київського районного суду Одеси пролунав вибух. Вибухнула трансформаторна підстанція. На місці виникла пожежа.

Рятувальники, які прибули на місце події, не могли почати гасіння, поки фахівці не знеструмили об'єкт, який був під напругою. Через пожежу частина міста залишилася без світла.

На щастя, постраждалих унаслідок цього немає.