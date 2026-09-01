Неподалік від Санкт-Петербурга прогримів потужний вибух, зайнялася пожежа

У вівторок, 1 вересня, у Ленінградській області Росії було чутно гучний вибух. Після цього спалахнула масштабна пожежа поблизу агрофірми "Виборжець" у місті Колтуші.

Про це інформує телеграм-канал Astra, який позиціонує себе як незалежний.

Які подробиці?

У російському місті Колтуші Ленінградської області сталася масштабна пожежа неподалік агрофірми "Виборжець". Місцеві жителі повідомляють, що перед займанням чули вибух.

До слова, від Колтуші до Санкт-Петербурга приблизно 20 кілометрів. Цю відстань автівкою можна подолати за 30 хвилин.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці працюють екстрені служби. Причини та обставини пожежі наразі встановлюють.

Пожежа поблизу Санкт-Петербурга: дивіться відео очевидців

Слід зазначити, що "Виборжець" – це один із найбільших і найвідоміших агрохолдингів у Ленінградській області та всьому Північно-Західному регіоні Росії. Підприємство спеціалізується на цілорічному вирощуванні свіжих овочів, салатів, зелені, а також грибів у закритому ґрунті (теплицях).



Кадр з місця вибуху неподалік від Петербурга / Фото очевидців

Де ще в Росії та на ТОТ було неспокійно?

Після нічної атаки пошкодження зафіксували в портовій зоні Усть-Луги, де спалахнула пожежа. Ураження об'єкта підтвердив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Водночас численні вибухи пролунали в Тольятті Самарської області, де також виникла пожежа. Крім того, під удар потрапив Чапаєвськ.

Тим часом українські військові уразили місця зберігання та запуску ударних дронів у Донецьку й окупованому Криму, а також вузол зв'язку противника в Мирному. У Пологах Запорізької області пошкоджено командно-спостережний пункт.

Крім того, Сили оборони атакували скупчення техніки окупантів у Верхньокам'янці на Луганщині та знищили склад ПММ у Бєлгородській області країни-агресорки. Також підтверджено ураження пускової установки й місця зберігання БпЛА біля Цимбулової Орловської області. Наслідки атак уточнюються.