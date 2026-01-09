У житловому будинку на Левандівці у Львові прогримів вибух: є постраждалі
- 9 січня у Львові у п'ятиповерховому будинку на Левандівці стався вибух, який спричинив масштабну пожежу.
- Рятувальники ліквідували пожежу та врятували двох осіб; причиною вибуху могла бути газова колонка.
Ввечері 9 січня у п'ятиповерховому житловому будинку на Левандівці у Львові прогримів гучний вибух. Виникла масштабна пожежа.
Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС Львівщини.
Що відомо про вибух у Львові?
Близько 21:55 9 січня до рятувальників надійшло повідомлення про вибух у квартирі на 4-му поверсі п'ятиповерхового будинку на вулиці Сірка у Львові. З вікон квартири виривалося масштабне полум'я. Під час гасіння пожежі надзвичайникам вдалось врятувати власника квартири – його одразу передали медикам, а також чоловіка із сусідньої квартири.
О 22:20 рятувальники ліквідували пожежу. За даними ДСНС, вогонь охопив площу близько 40 квадратних метрів.
За попередньою інформацією, причиною вибуху могла стати газова колонка.
Місцеві повідомляють про невеликий запах газу на вулиці.
Наразі обставини інциденту встановлюються відповідними службами.
У Львові палає квартира: дивіться відео
