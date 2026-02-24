Потужний вибух прогримів у Москві, є жертви серед силовиків

У Москві близько півночі на 24 лютого пролунав сильний вибух. Обставини інциденту та можливі наслідки ще з'ясовують, але вже відомо про загиблого поліцейського.

Також начебто на місці помер підривник, який кинув щось у патрульне авто. 24 Канал зібрав, що пишуть про це російські ЗМІ.

Минулої доби У Татарстані горить НПС, а у Бєлгороді черговий блекаут: у Росії вночі гриміло багато вибухів

Центр Москви сколихнув вибух – підірвали поліцейських: які наслідки?

Проти ночі 24 лютого, за київським часом майже опівночі, північніше центру Москви на Сущівському валі стався вибух біля службового автомобіля ДПС – дорожньо-патрульної служби. Це було у районі Савеловського вокзалу.

Місцеві телеграми пишуть, що все було нібито так: невідома особа підійшла до патрульної машини та підірвала саморобний вибуховий пристрій. Загинув і сам підривник, і один поліцейський. Його один напарник, кажуть, у критичному стані в лікарні, і ще один силовик постраждав менше, та теж госпіталізований.

Інші ж очевидці повідомляли, що підозрюваний у підриві знімав на місці події відео, а потім відійшов геть. Кадри з камер, що зафіксували наслідки інциденту, поширюють у мережі з позначкою, що пошуки винуватця вибуху тривають.

У Москві прогримів вибух, загинув силовик: дивіться відео очевидців

Хай там як, наразі більшість інформації про вибух у Москві – з місцевих джерел, і точні обставини ще не відомі. Та це вже не перший випадок вибухових інцидентів у столиці Росії за останні місяці.

Коли ще були підриви у Москві?