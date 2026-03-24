Потужний вибух пролунав на одному із найбільших нафтопереробних заводів США

Потужний вибух стався на американському нафтопереробному заводі Valero Energy в місті Порт-Артур у штаті Техас. Інцидент стався вдень 23 березня.

Про це повідомляє New York Post.

Що відомо про вибух на НПЗ США?

Потужний вибух пролунав у західній частині міста, сколихнувши будинки місцевих. Після нього в небо піднялися густі стовпи чорного диму. Частину потужностей підприємства зупинили.

Міська влада закликала населення залишатися вдома. Загалом у Порт-Артурі проживає близько 55 000 людей.

Пожежа на НПЗ у США: дивіться відео

У районах, що прилягають до заводу, спостерігався стійкий запах сірководню.

Стверджується, що пожежа почалася на установці гідроочищення дизеля. Вогонь вдалося локалізувати, але повністю загасити його одразу не вдалося через залишки палива.

Про постраждалих не повідомлялося.

Довідково. Нафтопереробний завод Valero Port Arthur розташований поблизу узбережжя Техаської затоки та вздовж кордону між Техасом та Луїзіаною. На об'єкті працює близько 770 працівників. Він щодня виробляє понад 435 000 барелів бензину, дизельного палива та авіаційного палива.



Це один із 5 найбільших НПЗ у США. Підприємство забезпечує близько 1 – 2% усієї нафтопереробки країни.

"Поки не стихне, ми повинні евакуюватися… Я думаю, що ці хімікати можуть поширитися не лише на цю територію… Це все ще витає в повітрі всюди, не лише на заході", – зазначали мешканці.

