Вибух на Одещині: Росія могла вдарити "Цирконом" або "Іскандером"

Росія продовжує тероризувати Україну. Вибух пролунав увечері 23 лютого на Одещині.

Про пуск "Циркону" або "Іскандера" писали моніторингові канали.

Що відомо вибух на Одещині?

Увечері у низці областей України почала ширитися повітряна тривога.

Загроза застосування балістичного озброєння!

– повідомили у Повітряних силах о 20:35.

За кілька хвилин була зафіксована ракета через Одещину. Ціль летіла з окупованого Криму.

Моніторингові канали спочатку писали, що це міг бути "Циркон", згодом – "Іскандер".

О 20:52 пролунав відбій загрози балістики.