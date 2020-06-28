21 червня у Києві в одній із багатоповерхівок стався смертельний вибух. Експертизи в цьому будинку мають завершити вже наступного тижня (29 червня – 5 липня). Також тоді скажуть результати. Наразі триває низка експертиз.

Вибух на Позняках: стало відомими, коли завершать експертизи

Про те, коли завершать експертизи, розповів директор Київського інституту судових експертиз Олександр Рувін в ефірі одного з українських телеканалів. Про це пише 24 канал.

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За словами Рувіна, зараз тривають експертизи щодо

складу газу у трубопроводах,

відповідності ГОСТу шлангів, які встановили замість лічильників у квартирах багатоповерхівки.

Крім того, додатково проводять експертизу щодо використання несучих конструкцій, стін та фундаменту пошкодженого будинку. Також проводять хімічні дослідження.

Я думаю, на наступному тижні (29 червня – 5 липня) ми вже зможемо сказати результати експертиз,

– зауважив фахівець.

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