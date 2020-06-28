Вибух на Позняках у Києві: коли оприлюднять результати експертиз
21 червня у Києві в одній із багатоповерхівок стався смертельний вибух. Експертизи в цьому будинку мають завершити вже наступного тижня (29 червня – 5 липня). Також тоді скажуть результати. Наразі триває низка експертиз.
Вибух на Позняках: стало відомими, коли завершать експертизи
Про те, коли завершать експертизи, розповів директор Київського інституту судових експертиз Олександр Рувін в ефірі одного з українських телеканалів. Про це пише 24 канал.
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За словами Рувіна, зараз тривають експертизи щодо
- складу газу у трубопроводах,
- відповідності ГОСТу шлангів, які встановили замість лічильників у квартирах багатоповерхівки.
Крім того, додатково проводять експертизу щодо використання несучих конструкцій, стін та фундаменту пошкодженого будинку. Також проводять хімічні дослідження.
Я думаю, на наступному тижні (29 червня – 5 липня) ми вже зможемо сказати результати експертиз,
– зауважив фахівець.
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Вибух на Позняках у Києві: основне
- Приблизно о 10 ранку 21 червня внаслідок вибуху газу на Позняках зруйнувався будинок. З 5 по 8 поверх квартири розлетілися на частини.
- Загинули п'ятеро людей, троє з яких – члени однієї родини Недашковських. Вижила лише 19-річна дівчина Анастасія, яка залишилася без батьків.
- Мешканці будинку, у якому трапився вибух, розповіли, що за кілька днів до вибуху до них приходили комунальники й щось "ремонтували". Після цього в будинку пахло газом.
- У будинку – 40 квартир. Усіх їхніх власників влада обіцяла оперативно забезпечити житлом.
- 25 червня Зеленський вручив 12 сім'ям ключі від нових квартир.