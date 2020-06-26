Слідство щодо причин вибуху на Позняках у Києві 21 червня триває. Жодної підозри нікому не вручали, однак вже сформована основна версія причини трагедії: ймовірне недотримання технології перевірки газових лічильників "Київміськгазом".

Таку заяву зробив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко 25 червня у прямому ефірі "Право на владу".

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Основна версія слідства щодо причин вибуху на Позняках

За словами Геращенка, підозр у справі жодній людині не вручали. Але вже є основна версія, за якою працює прокуратура та поліція.

Це перевірка дотримання технології повірки лічильників співробітниками компанії "Київміськгаз" (ймовірно, мовиться про АТ "Київгаз" – 24 канал),

– повідомив заступник міністра.

Він уточнив, що за тиждень до вибуху, "який призвів до 5 жертв і величезних проблем у житті мешканців будинку", співробітники "Київміськгазу" здійснювали повірку газових лічильників.

Повірка – це низка операцій для перевірки, маркування й видачі документа, який підтверджує, що той чи інший вимірювальний прилад відповідає необхідним вимогам.

Лічильники знімались, замінялись на такі спеціальні трубочки – називаються "байпаси". І, дійсно, були повідомлення від мешканців і свідків, що був запах газу,

– зазначив Геращенко.

Якщо буде достатньо підстав вважати дії співробітників "Київміськгазу" непрофесійними та неправомірними, то наслідком можуть бути позови до суду щодо компенсації усіх втрат, яких зазнали мешканці будинку і держава.

Вибух на Позняках у Києві: основне

Близько 10 ранку 21 червня внаслідок вибуху газу поверхи з 5 по 8 у будинку на Позняках зруйнувалися.

Загинули п'ятеро людей, троє з яких – члени однієї родини Недашковських. Вижила лише дочка Анастасія.

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