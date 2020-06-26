Вибух на Позняках: основна версія слідства щодо причин трагедії
Слідство щодо причин вибуху на Позняках у Києві 21 червня триває. Жодної підозри нікому не вручали, однак вже сформована основна версія причини трагедії: ймовірне недотримання технології перевірки газових лічильників "Київміськгазом".
Таку заяву зробив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко 25 червня у прямому ефірі "Право на владу".
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Основна версія слідства щодо причин вибуху на Позняках
За словами Геращенка, підозр у справі жодній людині не вручали. Але вже є основна версія, за якою працює прокуратура та поліція.
Це перевірка дотримання технології повірки лічильників співробітниками компанії "Київміськгаз" (ймовірно, мовиться про АТ "Київгаз" – 24 канал),
– повідомив заступник міністра.
Він уточнив, що за тиждень до вибуху, "який призвів до 5 жертв і величезних проблем у житті мешканців будинку", співробітники "Київміськгазу" здійснювали повірку газових лічильників.
Лічильники знімались, замінялись на такі спеціальні трубочки – називаються "байпаси". І, дійсно, були повідомлення від мешканців і свідків, що був запах газу,
– зазначив Геращенко.
Якщо буде достатньо підстав вважати дії співробітників "Київміськгазу" непрофесійними та неправомірними, то наслідком можуть бути позови до суду щодо компенсації усіх втрат, яких зазнали мешканці будинку і держава.
Вибух на Позняках у Києві: основне
- Близько 10 ранку 21 червня внаслідок вибуху газу поверхи з 5 по 8 у будинку на Позняках зруйнувалися.
- Загинули п'ятеро людей, троє з яких – члени однієї родини Недашковських. Вижила лише дочка Анастасія.
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- Мешканці будинку, у якому трапився вибух, розповіли, що за кілька днів до вибуху до них приходили комунальники й щось "ремонтували". Після цього в будинку пахло газом.
- У будинку – 40 квартир. Усіх їхніх власників влада обіцяє оперативно забезпечити житлом.