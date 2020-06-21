Вибух у житловому будинку на Позняках стався 21 червня зранку. Одними із постраждалих виявилися працівники Укрзалізниці. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, наразі підрозділи ДСНС продовжують працювати на місці трагедії. Про це міністр повідомив на своїй сторінці у телеграмі.

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Криклій зазначив, що доручив розмістити потерпілих разом із їх сім'ями в готельному фонді Укрзалізниці.

"Це найменше, що ми можемо зробити в цій ситуації, аби підтримати їх", – написав Криклій.

Що відомо про вибух в будинку на Позняках