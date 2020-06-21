Вибух на Позняках: серед постраждалих є працівники Укрзалізниці
Вибух у житловому будинку на Позняках стався 21 червня зранку. Одними із постраждалих виявилися працівники Укрзалізниці. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
За його словами, наразі підрозділи ДСНС продовжують працювати на місці трагедії. Про це міністр повідомив на своїй сторінці у телеграмі.
Актуально У київській багатоповерхівці стався потужний вибух, є загиблі: останні новини
Криклій зазначив, що доручив розмістити потерпілих разом із їх сім'ями в готельному фонді Укрзалізниці.
"Це найменше, що ми можемо зробити в цій ситуації, аби підтримати їх", – написав Криклій.
Що відомо про вибух в будинку на Позняках
- Вибух на Позняках стався приблизно о 10 ранку в житловому 9-поверховому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. В результаті зруйновано міжповерхові перекриття 4, 5, 6, 7 поверхів.
- Рятувальники евакуювали 23 людей. Станом на 15:00 відомо, що загинули дві особи. Під завалами досі можуть залишатися люди, працюють рятувальники ДСНС.
- Спочатку основною причиною в ДСНС назвали вибух газу. Згодом глава МВС Арсен Аваков не виключив версію підриву невідомим вибуховим пристроєм. Наразі її перевіряють.
- На місці трагедії працює 420 осіб особового складу: поліція та рятувальники, а також 60 одиниць техніки. Співробітники ДСНС перевіряють кожен під'їзд на предмет витоку газу.
- Швидше за все, зруйнований будинок не реконструюватимуть. Тому будинок розберуть.