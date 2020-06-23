У соціальних мережах почали з'являтися дописи з номерами карток для збору коштів нібито для допомоги студентці Анастасії Недашковській, яка внаслідок вибуху на Позняках втратила своїх рідних. Це шахраї, адже дівчина не знає цих "благодійників". Достовірні реквізити для допомоги Насті можна отримати в рятувальників.

Що кажуть рятувальники

З Анастасією, яка втратила родину, постійно спілкуються психологи від ДСНС. І горе дівчини вже використовують шахраї, повідомила коментарі 24 каналу речниця ДСНС України Світлана Водолага.

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Тому я хочу звернутися до усіх людей, які не байдужі до горя цієї дитини. Якщо є бажання допомогти – в жодному разі не переказувати гроші одразу, а просто перевіряти достовірність інформації. У нас є усі її контактні дані і дійсні картки,

– додала Водолага.

Вона також опублікувала у фейсбуці фото посту про нібито допомогу для Анастасії. Автор допису може бути шахраєм.

"Ось тут – увага!!!! Анастасія не знає того, хто збирає для неї кошти. Сподіваюсь, адже хочеться вірити у найкраще, що це дійсно "збір для Насті", – написала речниця рятувальників.

Що відомо про загиблу родину

За даними ЗМІ, внаслідок вибуху в будинку на Познаках у Києві 21 червня загинули батько, матір і старший син сім'ї. Проте за офіційними даними МВС поки збігається лише інформація про матір і старшого сина.

Квартира родини опинилася в епіцентрі вибуху. Родину засипало уламками бетонних плит. Вижити вдалося лише донці Анастасії завдяки тому, що в момент вибуху перебувала у ванній кімнаті. Дівчина відбулася легкими подряпинами й порізами.

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Сім'я Недашковських:

Володимир – батько, працював машиністом в Укрзалізниці;

Інна – матір, була домогосподаркою;

Євген – старший син, працював кухарем у ресторані;

Анастасія – молодша донька, студентка.

Що відомо про вибух на Позняках у Києві:

Вибух у будинку на Позняках у Києві прогримів 21 червня близько 10:00. Зруйновані та пошкоджені з 5 по 8 поверхи будинку.

Жертвами вибуху стали 5 людей. З них 3 – члени сім'ї Недашковських. Ще понад 20 людей постраждали.

Мешканці будинку розповіли, що за кілька днів до вибуху до них приходили комунальники й щось "ремонтували", хтось повідомляв, що в будинку тимчасово демонтували газові лічильники, які згодом мали замінити на нові чи відремонтовані. Після цього в будинку пахло газом.

У голови МВС Арсена Авакова є 2 версії причин вибуху: вибух газоповітряної суміші та детонація невідомої вибухівки.

Правоохоронці розслідують справу за фактом вибуху.

Мешканців будинку тимчасово відселили в інтернат і обіцяють забезпечити житлом до зими.



Як запобігти вибуху газу у помешканні / Інфографіка 24 каналу