Вибух пролунав поряд з генконсульством Росії у французькому Марселі

Вранці 24 лютого пролунав вибух поряд з генконсульством Росії у французькому Марселі. Поряд також розташована низка інших консульств, у тому числі Єгипту, Тунісу, Вірменії та Сан-Томе і Принсіпі.

Інцидент підтвердила місцева пожежна служба. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BFM. Читайте також Росіяни вигадали "підготовку Україною терактів у ЄС": як відреагували в ЦПД Росія стверджує, що у Марселі вчинили "теракт" Вибух пролунав близько 8 години ранку. Росіяни уже відреагували на інцидент. Бідкаються, що це має "всі ознаки теракту".