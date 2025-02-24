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24 Канал Новини світу Вибух пролунав поряд з генконсульством Росії у французькому Марселі
24 лютого, 10:19
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Вибух пролунав поряд з генконсульством Росії у французькому Марселі

Софія Рожик

Вранці 24 лютого пролунав вибух поряд з генконсульством Росії у французькому Марселі. Поряд також розташована низка інших консульств, у тому числі Єгипту, Тунісу, Вірменії та Сан-Томе і Принсіпі.

Інцидент підтвердила місцева пожежна служба. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BFM.

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Росія стверджує, що у Марселі вчинили "теракт"

Вибух пролунав близько 8 години ранку.

Росіяни уже відреагували на інцидент. Бідкаються, що це має "всі ознаки теракту".

 