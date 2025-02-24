24 лютого, 10:19
Вибух пролунав поряд з генконсульством Росії у французькому Марселі
Вранці 24 лютого пролунав вибух поряд з генконсульством Росії у французькому Марселі. Поряд також розташована низка інших консульств, у тому числі Єгипту, Тунісу, Вірменії та Сан-Томе і Принсіпі.
Інцидент підтвердила місцева пожежна служба. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BFM.
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Росія стверджує, що у Марселі вчинили "теракт"
Вибух пролунав близько 8 години ранку.
Росіяни уже відреагували на інцидент. Бідкаються, що це має "всі ознаки теракту".