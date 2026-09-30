Вибух пролунав у Рівному

Росія атакує Україна БпЛА. Вранці 30 вересня у Рівному пролунав вибух.

Про це пише Суспільне.

Що відомо про вибух у Рівному

О 6:31 Повітряні сили попередили про реактивний БпЛА курсом на Рівненщину з Житомирщини, згодом – через Рівненщину на Волинь.

Гучно у Рівному було близько 6:50.

Опісля, за даними моніторингових каналів, новий БпЛА знову рухався на область.

Зверніть увагу! Реактивні дрони не припиняють атакувати Україну. Де зараз летять БпЛА, слідкуйте за посиланням.