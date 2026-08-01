У Москві прогримів потужний вибух у ресторані: є близько 20 постраждалих та жертви

У центрі Москви ввечері 1 серпня стався потужний вибух в ресторані Balzi Rossi. Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ та місцеві телеграм-канали.

Що відомо про вибух у ресторані Balzi Rossi у Москві?

Вибух пролунав на першому поверсі сталінської висотки на Кудрінській площі у російській столиці. Відповідну інформацію вже підтвердили у Міністерстві внутрішніх справ країни-агресорки.

За попередніми даними, внаслідок інциденту поранень зазнали щонайменше 15 осіб. Також відомо про 3 загиблих.

Сьогодні близько 20.10 біля літнього кафе стався вибух, внаслідок якого 3 людини загинули, 15 зазнали травм різного ступеня тяжкості,

– сказано в повідомленні.

Що відбувалося біля ресторану Balzi Rossi у Москві: дивіться відео

До місця направлено десятки нарядів швидкої допомоги та сили МНС, територію біля закладу перекрили для пішоходів та автівок.

На місці вибуху у Москві багато поліцейських: дивіться відео

Причина вибуху поки невідомо, однак пишуть про можливий вибух газового обладнання на кухні ресторану.

ЗМІ також пишуть, що ресторан Balzi Rossi був зачинений на святкування бенкету. Про це сам заклад попереджав заздалегідь.



Ресторан Balzi Rossi зачиняли 1 серпня на закритий банкет / Фото російських ЗМІ

Журналісти опозиційного російського видання ASTRA пишуть, що в ресторані Balzi Rossi у Москві могло відбуватись святкування дня народження генерала. Зокрема, поблизу закладу було припарковано багато авто з чорними номерами (такі встановлюють на машини Збройних Сил РФ). Також очевидці нібито бачили автобус Росгвардії.

Інформацію про можливе святкування дня народження російського генерала також ширилася чатами.



У ресторані Balzi Rossi в момент вибуху міг відзначати день народження російський генерал / Фото з телеграм-каналу ASTRA

За іншою інформацією російських пропагандистських ЗМІ, у ресторані могло проходити весілля. Попередньо, там перебувало близько 50 осіб.

Один з очевидців зазначив, що "хлопок" був сильним. Після цього чоловік почув машини, що під'їжджають, екстрених служб – на місці почалася паніка, а постраждалих почали виносити на ношах.

Водночас журналіст Олег Кашин припускає, що день народження міг святкувати головнокомандувач ВКС Росії генерал-полковник Олександр Чайко. Наразі інформації про те, хто саме став жертвами інциденту – немає.