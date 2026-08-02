У Москві зросла кількість жертв вибуху в ресторані Balzi Rossi: загинули вже 5 людей

Кількість загиблих унаслідок вибуху в ресторані Balzi Rossi у центрі Москви зросла до п'яти людей. За даними російських ЗМІ, двоє постраждалих померли в лікарні, ще понад шість осіб перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Що відомо про вибух?

У центрі Москви зросла кількість загиблих унаслідок вибуху в ресторані Balzi Rossi. За інформацією російських ЗМІ, двоє постраждалих померли в лікарні, через що число жертв збільшилося до п'яти осіб. Ще понад шість людей залишаються у тяжкому стані.

Раніше Національний антитерористичний комітет Росії повідомляв про трьох загиблих. Серед них – жінка, яка, за версією слідства, принесла до ресторану саморобний вибуховий пристрій, охоронець закладу та один із відвідувачів.

У Слідчому комітеті Росії повідомили про відкриття кримінальної справи за статтею про теракт. Остаточні обставини інциденту ще встановлюються.

Офіційно російська влада не повідомляє, хто міг бути ціллю вибуху. Втім, низка російських ЗМІ та телеграм-каналів стверджують, що вибух міг бути пов'язаний із приватним заходом, присвяченим 55-річчю головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії генерала Олександра Чайка. Як непрямий аргумент на користь цієї версії вони наводять напис "Олександр 55", який, за їхніми даними, був помічений на сцені ресторану.

За іншою інформацією російських пропагандистських ЗМІ, у ресторані могло проходити весілля. Попередньо, там перебувало близько 50 осіб.

Один з очевидців зазначив, що "хлопок" був сильним. Після цього чоловік почув машини, що під'їжджають, екстрених служб – на місці почалася паніка, а постраждалих почали виносити на ношах.

Нагадаємо, вибух стався ввечері 1 серпня біля літньої тераси ресторану, який на той момент був закритий для приватного заходу. За версією російського слідства, жінка принесла до закладу коробку з саморобним вибуховим пристроєм, замаскованим під подарунок, однак охоронець не пропустив її всередину. Незабаром після цього вибухівку, ймовірно, дистанційно привели в дію.

Ресторан, з яким ЗМІ пов'язують вибух у Москві на Кудрінській площі, належить одному з найбагатших росіян, власнику "Фонбету". Як пишуть пропагандистські ЗМІ, рестораном Balzi Rossi управляє ТОВ "Хіп Хоп Кафе" з виторгом в 333 мільйони рублів і чистим прибутком у 22 мільйони рублів за 2025 рік.