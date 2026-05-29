У Румунії назвали тип дрону, який влучив по багатоповерхівці, та засудили дії Росії
В ніч на 29 травня російський дрон впав у румунському місті Галац. Під час удару здетонував його бойовий заряд.
Про це інформує румунське Міністерство національної оборони.
Дивіться також Україну атакують "Шахеди": де зараз є загроза удару
Який дрон випустила Росія на Румунію?
Розслідування щодо удару російського дрона у багатоповерхівку в румунськосму місті Галац триває.
За попередніми даними, команди фахівців Міністерства національної оборони, МВС та Служби інформації Румунії визначили, що ворог атакував країну НАТО безпілотником типу "Герань-2". Зазначається, що в момент удару вибухнув весь корисний вантаж російського дрона.
Міністерство національної оборони рішуче засуджує безвідповідальні дії Росії та наголошує, що вони становлять новий виклик регіональній безпеці та стабільності в Чорноморському районі,
– ідеться у повідомленні.
Такі інциденти, кажуть у Міноборони Румунії, демонструють відсутність поваги Росії до міжнародного права та ставлять під загрозу не тільки безпеці громадян Румунії, але й колективній безпеці НАТО.
Водночас у румунському МЗС заявили, що цей інцидент є серйозним і безвідповідальним кроком з боку Росії. Також у Румунії наголосили, що вживатимуть усіх необхідних дипломатичних заходів у відповідь на порушення міжнародного права та повітряного простору країни.
Країна вже повідомила союзників та Генерального секретаря НАТО про обставини та запросила заходи для прискорення передачі Румунії можливостей боротьби з безпілотниками.
Російська Федерація продовжує бути державою-агресором, яка веде незаконну війну з серйозними наслідками для регіональної безпеки та безпеки своїх громадян. Російська Федерація несе пряму відповідальність за ці серйозні та безвідповідальні дії,
– наголосили у МЗС.
Разом із тим, у міністерстві додали, що Румунія діятиме рішуче, щоб посилити міжнародний тиск на Росію із вимогою якнайшвидшого та повного припинення вогню.
Деталі атаки на Румунію
Нагадаємо, що безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку, спричинивши пожежу на 10 поверсі.
Двоє людей, зокрема 14-річний хлопець, отримали травми – їх госпіталізували до медичного закладу.
Інцидент стався близько 2 ночі. О 01:19 із авіабази Фетешть у небо підняли два винищувачі F-16 за підтримки гелікоптера. Пілоти отримали дозвіл на знищення цілі. Вже близько 01:53 у системі Ro-Alert з'явилось повідомлення про падіння дрона.