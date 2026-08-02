Вибухівку заклали раніше, – Маломуж розкрив деталі вибуху в ресторані Москви, де був генерал

Вечері 1 серпня у центрі російської столиці в ресторані Balzi Rossi, який був зачинений на приватний банкет, стався вибух. Російські правоохоронці розповіли, що у закладі був підірваний саморобний вибуховий пристрій. Є припущення, що того дня там міг відзначати свій день народження головком ВКС Олександр Чайко.

Коментуючи в етері 24 Каналу вибух в центрі Москви, генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вказав на те, що спостерігається серія актів ліквідації російських генералів та людей, які працювати на розвідку Росії у Москві та області.

Вибух у Москві: ФСБ не може гарантувати безпеку генералам

Чайко, як нагадав екскерівник СЗР, виконував завдання з окупації України, спроби захопити Київ, влаштовував терор в Бучі. Згодом був переведений на вищу посаду – головнокомандувача військово-космічних сил Росії, які беруть участь в регулярних ударах по українських містах, зокрема з використанням балістики.

Швидкісні ударні системи, крилаті ракети, авіація – все це під його контролем. Він генерал-терорист, організатор і виконавець. Це може бути операція спецслужб з ліквідації російських генералів там, де вони не очікують цього – під час святкувань, за місцем проживання. Для цього вивчається логістика,

– пояснив Маломуж.

Він зазначив, що могла бути залучена до спецоперації агентура, яка активно використовується для підготовки акту з нейтралізації, закладення вибухового пристрою. Є попередня інформація від російських правоохоронців про те, що в ресторан спробувала занести невідомий предмет одна з відвідувачок закладу. Маломуж вважає, що це збіг обставин.

Її кваліфікували як терористку, але реальний вибух відбувся в приміщенні. Вибухівку заклали раніше. Ще немає підтвердження по самому Чайко, але є по двох інших генералах – гостях заходу, які були в нього на дні народженні. Це показує, що вони всі вразливі та будуть покарані за свої злочини проти України однозначно,

– наголосив Маломуж.

Зі слів колишнього очільника СЗР, російські спецслужби при своїх тоталітарних методах дій, особливо ФСБ, сьогодні не здатні гарантувати безпеку генералам Росії. Маломуж вкотре підкреслив, що всі вони понесуть відповідальність за свої дії або перед судом, або будуть ліквідовані фізично і це питання часу.

Генерал Чайко міг бути ціллю для ліквідації: дивіться у відео

Основні відомості про вибух у ресторані Москви