У Німеччині пролунав вибух на залізничному вокзалі, постраждали українці

Вранці 2 вересня на залізничному вокзалі у Німеччині пролунав вибух. Відомо про двох постраждалих громадян України.

Інцидент стався на Центральному вокзалі Аугсбурга. Про це пише Bild.

Що відомо про вибух

Близько 3:15 ночі перед турецьким ювелірним магазином у проході до залізничного вокзалу вибухнула ручна граната. Пошкоджено вікна.

17-річна дівчина та 18-річний хлопець отримали вибухову травму та легкі поранення внаслідок вибуху. За даними поліції, вони були перехожими. Видання RP ONLINE також стверджує, що це громадяни України.

Поліція розслідує можливий зв'язок з організованою злочинністю. Головний залізничний вокзал, очевидно, не був цільовою ціллю.

Однак рух поїздів таки був повністю призупинений. Через проведення слідчих заходів у районі вокзалу Аугсбурга перекривали низку вулиць. Обмеження також вплинули на рух громадського транспорту в місті.

Однак, більше жодних підозрілих предметів не виявлено.

Нагадаємо, що у Німеччині знову стався інцидент на електропідстанції. Поліція підозрює, що це міг бути підпал.

У поліції припускають зловмисні дії можуть бути пов'язані з іншим подібним інцидентом у Бранденбурзі за день до цього.