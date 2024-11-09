Терорист-смертник підірвав себе на вокзалі у Пакистані: щонайменше 24 жертви, понад 50 поранених

У суботу, 9 листопада, смертник підірвав себе на залізничній станції у Кветті, Пакистан. Атака терориста забрала життя 24 людей, ще понад пів сотні поранені.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.

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Вибух на вокзалі у Пакистані

Високопоставлений урядовець Пакистану Хамза Шафкат розповів, що вибух стався у той час, коли майже сотня пасажирів чекали на потяг, що прямував до міста Равалпінді з Кветти, столиці провінції Белуджистан.

У результаті нападу щонайменше 24 людини загинули, з них близько 10 силовиків та 6 працівників залізниці. Поранень зазнали близько 50 людей, деякі з них у важкому стані. Деякі з тяжко травмованих пасажирів померли в лікарні, що збільшило кількість загиблих.

На запитання про безпеку Шафкат сказав журналістам, що "зазвичай дуже важко зупинити такі атаки смертників". Відповідальний за безпеку вокзалу зазначив, що порушень не було, оскільки нападник був переодягнений пасажиром і підірвав себе серед людей.

Відповідальність за атаку взяло на себе сепаратистське угруповання "Армія визволення Белуджистану взяло". У своїй заяві вони зазначили, що терорист-смертник був націлений на війська, присутні на залізничній станції.

Старший суперінтендант поліцейських операцій Мухаммад Балох сказав, що сепаратисти часто атакують легкі цілі.

"Коли їхніх людей арештовують, вони також нападають у відповідь. Ми всі маємо вести цю війну. Ми стійкі. Наші люди тут і намагаються врятувати якомога більше життів", – сказав він.