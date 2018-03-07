Вибух авто в Києві: в СБУ розповіли подробиці

Вибух біля станції метро "Лісова" у Києві був терактом. Наразі відомо те, що гранату до машини кинув поліцейський. За попередньою інформацією, зараз він працює у поліції Київської області. За неофіційними даними, це – Володимир Іващенко.

Майже опівночі на Броварському проспекті, неподалік метро "Лісова" у Києві вибухнув автомобіль. В цей час на зупинці були пасажири маршрутних таксі та водії. Останні почули два хлопки і бачили вибух. Біле авто, відкинуло в бік.

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Авто підірвали гранатою, поранено одну людину. В Києві оголосили план "Сирена". Пізніше стало відомо – підірване авто – результат спецоперації СБУ.

Співробітники Служби безпеки виявили торгівця зброєю – поліцейського – і проводили спецоперацію з його затримання на гарячому. Власне, коли він зрозумів, що це – співробітники Служби Безпеки і вони планують його заарештувати, він жбурнув в них гранату і втік. Він – сержант батальйону поліції особливого призначення, свого часу працював у "Беркуті",

– повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

У СБУ вже заявили – вибух був терактом. У соцмережах активісти публікують фотографію та прізвище ймовірного підозрюваного. Щоправда, у київській обласній поліції підтвердили, що така людина дійсно є діючим поліцейським, але що саме він був на місці злочину не уточнили.